Phụ nữ thôn Thành Giang xây dựng chi hội vững mạnh

Xác định tầm quan trọng của cấp chi, tổ hội trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thời gian qua, Hội LHPN xã Thiệu Tiến đã đẩy mạnh hoạt động về chi, tổ hội. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể chi hội vững mạnh, trong đó, Chi hội phụ nữ thôn Thành Giang được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2025 đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua.

Hội viên phụ nữ thôn Thành Giang tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Ấn tượng khi về thôn Thành Giang là những đoạn đường có hàng rào xanh cây mắt ngọc và nhiều ngôi nhà được gắn biển “Nhà sạch - Vườn đẹp” - là công trình của chi hội phụ nữ thôn được kiên trì xây dựng trong thời gian dài. Ban đầu, những tuyến đường xanh do chi hội góp quỹ mua giống, rồi nhân giống ở vườn nhà cán bộ, hội viên, nhà văn hóa thôn để trồng từng ít một. Vừa trồng vừa chăm sóc tuyến đường cây xanh để lan tỏa tinh thần làm đẹp ở những tuyến đường khác. Vào dịp cuối tuần, chị em chia nhau chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước, dọn rác dọc tuyến đường... Tinh thần lao động miệt mài, ý nghĩa của các chị đã tạo sự lan tỏa đến nhiều chi hội khác cũng tham gia xây dựng tuyến đường xanh ở thôn mình.

Không chỉ đẹp ngoài ngõ, mà trong nhà cũng phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp. Chị em trong chi hội cùng nhau xây dựng “Nhà sạch - Vườn đẹp”, những vườn tạp trước đây được cải tạo, sắp xếp quy hoạch trồng những loại cây có giá trị, vừa nâng cao thu nhập, vừa làm đẹp cảnh quan vườn nhà; bếp và chuồng trại chăn nuôi được sắp xếp hợp lý, hợp vệ sinh.

Chị Lê Thị Tú, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thành Giang, chia sẻ: "Chi hội phụ nữ thôn có 178 hội viên, bao gồm cả hội viên làm công nhân ở các công ty. Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội cấp trên, chi hội chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thiệu Tiến tin Đảng, yêu quê, xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình “Ngõ sáng, đường đẹp, thôn văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... luôn thu hút nhiều hội viên tham gia. Chị em thực hiện các phong trào, nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội bằng những công trình, việc làm cụ thể. Hàng năm, chi hội tham mưu cho chi ủy chi bộ thôn về công trình, phần việc dự kiến thực hiện trong năm. Khi có sự đồng ý của chi bộ, chi hội triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ biết, nắm vững chủ trương của Đảng ủy và UBND xã để tổ chức thực hiện".

Với cách làm đó, Chi hội phụ nữ thôn Thành Giang đã vận động chị em thực hiện có hiệu quả mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp”. Đến nay có 22 nhà được gắn biển, nhiều nhà đang rà soát chấm điểm. Cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm 45 đợt dọn vệ sinh các ngõ phụ nữ tự quản, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải tại gia đình; trồng 1km hàng rào cây xanh mắt ngọc; mua chậu hoa trang trí tuyến đường được phân công phụ trách; phối hợp với thôn vận động Nhân dân và hội viên phụ nữ trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác; xây dựng ngôi nhà xanh thu gom phế liệu vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa gây quỹ tặng quà chị em và trẻ mồ côi.

Lãnh đạo Hội LHPN xã và bí thư chi bộ thăm “nhà sạch, vườn đẹp” của cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ Thành Giang.

Ngoài đảm nhận các công trình, phần việc, chi hội phụ nữ thôn còn quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, vốn tiết kiệm tín dụng, xét cho nhiều hộ hội viên vay phát triển kinh tế; cập nhật danh sách hộ phụ nữ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phân công thành viên giúp đỡ bằng nhiều hình thức... Đến nay, dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt 4,1 tỷ đồng cho 54 hộ vay. Chi hội thường xuyên phối hợp với ngân hàng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý vốn vay, kết quả không có hộ nợ quá hạn. Tín chấp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện cho 60 hộ vay vốn với dư nợ 5 tỷ đồng. Chi hội duy trì 4 tổ tiết kiệm với số tiền hơn 130 triệu đồng cho nhiều lượt hội viên vay. Nhiều hội viên được vay vốn qua các năm đã duy trì phát triển sản xuất ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tiêu biểu có hội viên Trịnh Thị Ngọt được vay 20 triệu đồng của tổ tiết kiệm đầu tư chăn nuôi bò, đến nay gia đình chị đã trả hết nợ, xây được nhà, duy trì con nuôi tốt và còn là hội viên nòng cốt của chi hội.

Cùng với đó, phong trào “tương thân tương ái” của chị em trong chi hội được phát huy. Chị em giúp nhau ngày công lúc nông vụ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau khi gia đình có việc hiếu, hỷ; gây quỹ hỗ trợ nhau lúc khó khăn... Những việc làm đó đã gắn kết chị em trong chi hội thôn và các câu lạc bộ. Đến nay, 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 90% hội viên xếp loại xuất sắc và khá. Các hoạt động văn nghệ, thể thao phát triển, thu hút nhiều chị em tham gia, tạo sức lan tỏa trong phong trào hội.

Chị Trịnh Thị Nụ, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Điểm nổi bật của chi hội Thành Giang là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực từ hội viên, phụ nữ. Chi hội đã vận động nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và duy trì nhiều mô hình ý nghĩa tại cơ sở. Qua đó, hội viên phụ nữ ngày càng gắn bó với tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua; vai trò của tổ chức hội ngày càng thể hiện rõ nét”.

Bài và ảnh: Hà Lê