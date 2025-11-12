Phụ nữ nông thôn khai thác nền tảng số lan tỏa đặc sản địa phương

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hình ảnh người phụ nữ nông thôn không còn bó hẹp trong ruộng đồng, chợ quê, mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Họ livestream, giới thiệu sản phẩm và giao tiếp với khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

Chị Cao Thị Thanh livestream giới thiệu sản phẩm nem chua đặc sản quê hương trên nền tảng TikTok.

Trước đây, chị Cao Thị Thanh ở xã Hoằng Châu chuyên bán các mặt hàng nông sản, hải sản của địa phương và các khu vực lân cận thông qua việc buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Lúc ấy, chị Thanh chỉ dùng chiếc điện thoại để nghe gọi và hoàn toàn xa lạ với khái niệm như sàn thương mại điện tử, bán hàng online hay livestream. Thế nhưng, khi sàn thương mại điện tử ngày càng phát triển, chị đã quyết tâm học hỏi với mong muốn đổi mới phương thức bán hàng để nâng cao doanh thu.

"Đối với những người ở nông thôn như tôi, việc tiếp cận công nghệ là một thử thách lớn, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó, tôi được con trai hướng dẫn cách lập kênh TikTok, cách quay video, đăng bài, tương tác với khách hàng, và bản thân cũng tự học hỏi thêm từ những người khác trên mạng xã hội. Từ đó, tôi dần dần làm quen và bắt đầu livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội nhiều hơn", chị Thanh chia sẻ.

Sau khi kinh doanh trên mạng xã hội Facebook nhiều năm, chị làm quen thêm với nền tảng TikTok. Với chiếc điện thoại thông minh, tự chị quay những clip ẩm thực giản dị như cảnh cuốn nem, nướng thịt hay bữa cơm gia đình đầm ấm. Mỗi video đều mộc mạc, chân thật và chứa đựng tình yêu quê hương, khiến người xem cảm nhận được sự gần gũi, tin tưởng. Sau những nỗ lực đó, hiện nay các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok đều đã trở thành “chợ online” quen thuộc của chị Thanh. Chỉ cần một buổi livestream hoặc một bài đăng, chị có thể bán hết các mặt hàng chỉ trong vài phút.

Theo chị Thanh, doanh số bán hàng trên TikTok của chị hiện cao gấp 2 đến 3 lần so với khi chị bán hàng ở chợ theo cách truyền thống. Nhờ vậy, chị không còn phải dậy sớm ra chợ ngồi hàng giờ đồng hồ, mà có thể linh hoạt sắp xếp thời gian cho gia đình. Khách hàng thì tiện lợi hơn, chỉ cần đặt hàng qua mạng và nhận hàng tận nơi. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, chị Thanh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các hội viên hội LHPN của xã. Trong các buổi sinh hoạt của hội, chị hướng dẫn chị em cách đăng bài, giới thiệu sản phẩm và giao tiếp với khách hàng trên Facebook.

“Mình học được gì thì chia sẻ, dạy lại cho mọi người, mong sao chị em khác mạnh dạn thử để cùng nhau phát triển”, chị Thanh nói.

Cũng nhận thấy tiềm năng của thương mại điện tử, chị Phan Thị Đông, chủ cơ sở sản xuất nem chua Trọng Đông ở xã Triệu Sơn đã mạnh dạn đưa sản phẩm nem chua của mình lên các sàn trực tuyến lớn như Shopee, Tiki, Lazada, và đặc biệt là TikTok Shop - nền tảng đang bùng nổ với hình thức bán hàng qua livestream. Để tạo dấu ấn, chị cùng con gái đầu tư công phu từ thiết kế bao bì đẹp mắt, chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, đến việc quay video ngắn giới thiệu quy trình làm nem. Tất cả được đăng tải đều đặn trên mạng xã hội, giúp người tiêu dùng thêm tin tưởng vào chất lượng sản phẩm truyền thống.

Không dừng lại ở đó, mỗi buổi livestream của chị Đông không chỉ là thời gian quảng bá hàng hóa, mà còn trở thành cuộc trò chuyện với người xem. Tại đây, chị kể những câu chuyện về quê hương Thanh Hóa, về những người dân cần cù làm nem, về niềm tự hào xứ Thanh trong từng miếng nem chua trứ danh. Chính sự chân thành ấy đã giúp lượng tương tác tăng nhanh, đơn hàng liên tục đổ về, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương.

"Trước đây, người dân chúng tôi chỉ biết bán hàng ở chợ quê, vừa vất vả mà thu nhập cũng không nhiều. Từ khi đổi qua hình thức bán hàng trên nền tảng số, doanh thu của chúng tôi tăng lên gấp 3 lần so với trước. Không những thế, nem chua của chúng tôi được lan tỏa đến rất nhiều vùng miền trên cả nước nên cơ sở sản xuất có thêm nhiều người biết đến hơn so với trước đây", chị Đông chia sẻ.

Trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của máy móc, phần mềm hay công nghệ cao, mà còn là hành trình thay đổi tư duy của mỗi con người. Với những người phụ nữ nông thôn như chị Thanh và chị Đông, chiếc điện thoại thông minh không đơn thuần là công cụ buôn bán, mà là “cánh cửa mở ra thế giới mới” - nơi họ có thể giới thiệu đặc sản quê hương, kết nối với khách hàng khắp nơi và khẳng định vai trò của phụ nữ nông thôn trong thời đại số.

Bài và ảnh: Phương Đỗ