Phụ nữ dân tộc Mường vượt khó phát triển kinh tế

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương là những lời nhận xét của nhiều người dân thôn Tượng Sơn về chị Nguyễn Thị Huấn, dân tộc Mường, xã Thạch Quảng.

Chị Nguyễn Thị Huấn, thôn Tượng Sơn, xã Thạch Quảng nỗ lực vượt khó, phát triển hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp.

Cùng cán bộ Hội LHPN xã Thạch Quảng, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Huấn ở thôn Tượng Sơn. Tạm gác lại công việc, chị niềm nở tiếp đón và chia sẻ về hành trình lập nghiệp của mình. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thấu hiểu những vất vả của người dân vùng núi nên sau khi lập gia đình, chị Huấn luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Năm 2022, được sự tư vấn của cán bộ Hội LHPN xã Thạch Quảng, chị mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Thạch Thành để đầu tư nuôi dê sinh sản, cải tạo đất trồng cây ăn quả và chăm sóc rừng keo.

Để có kiến thức chăm sóc cây trồng và vật nuôi, chị Huấn đã tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật do xã Thạch Quảng tổ chức, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, đàn dê và các loại cây trồng của gia đình chị Huấn phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, chị Huấn đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Hiện nay, gia đình chị có 50 con dê, 4ha keo, gần 2ha cây ăn quả,... mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Chị Nguyễn Thị Huấn chia sẻ: “Từ những diện tích đất sản xuất sẵn có, kết hợp với nguồn vốn vay từ ngân hàng, tôi đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ đó, gia đình tôi có thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng cao và có điều kiện để mở rộng sản xuất. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục đầu tư đào thêm ao, thả nuôi nhiều loại cá để gia tăng nguồn thu”.

Cùng với việc nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Huấn còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho phụ nữ trong thôn. Nhiều hộ gia đình trong thôn đã mạnh dạn học tập, áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Trương Thị Vụ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tượng Sơn, xã Thạch Quảng cho biết: “Chị Nguyễn Thị Huấn là một phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua những khó khăn của cuộc sống để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Những việc làm của chị đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vượt khó phát triển kinh tế đến toàn thể hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã”.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn