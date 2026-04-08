Phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở Định Hòa

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trên địa bàn xã Định Hòa đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở thôn Kênh Khê, xã Định Hòa.

Đến thôn Kênh Khê những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự khởi sắc của vùng quê nơi đây kể từ khi triển khai thực hiện mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đường làng, ngõ xóm được người dân quét dọn sạch sẽ, rác thải để đúng nơi quy định, dọc các tuyến đường những hàng cây xanh tốt cùng với sắc màu rực rỡ của hoa hồng, hoa giấy... khoe sắc.

Trực tiếp cùng bà con dọn vệ sinh môi trường, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Nông cho biết: “Việc giữ gìn sạch nhà, sạch ngõ đã trở thành việc làm hàng ngày của người dân trong thôn. Đặc biệt vào ngày cuối tuần bà con đều tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, hình thành thói quen sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Qua những buổi lao động tập thể này, nhiều ý tưởng hay đã được bà con trao đổi, bàn bạc và thực hiện để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đáng sống”.

Cũng theo chia sẻ của ông Nông, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện hiệu quả mô hình, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn đã khảo sát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của người dân, từ đó xây dựng được kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện, thôn luôn thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên của ban điều hành mô hình gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương. Nhờ đó, đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân. Từ năm 2022 đến nay, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 400m2 để mở rộng các tuyến đường, đồng thời làm rãnh thoát nước có nắp đậy; tích cực trồng hoa, cây cảnh với chiều dài gần 3km; lắp đặt 8 mắt camera tại nhà văn hóa thôn và các trục đường chính. Đồng thời, huy động nguồn xã hội hóa để bổ sung thêm hệ thống điện chiếu sáng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã Định Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Định Hòa, Định Bình, Định Thành, Định Công của huyện Yên Định cũ và thôn Tiên Nông, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa cũ. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Hòa, cho biết: “Tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, để phong trào ngày càng có sự lan tỏa, MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu được lợi ích từ việc thực hiện mô hình này trong nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, phối hợp với các thành viên xây dựng chương trình cụ thể gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương”.

Hội Nông dân xã đã đảm nhận xây dựng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh. Đến nay đã xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả 350 hố xử lý rác thải, xây dựng thùng rác đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật phát huy hiệu quả, giúp giảm thiểu tình trạng vứt vỏ bao bì thuốc trừ sâu bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời 22/22 chi hội đảm nhận tuyến đường tự quản, đảm nhận trồng và chăm sóc các đoạn đường tự quản.

Hội LHPN xã thực hiện gắn biển đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường tại 100% chi hội trên địa bàn xã với tổng chiều dài 6.800m2, duy trì tổng vệ sinh môi trường khu dân cư vào chủ nhật hàng tuần. Các hoạt động như quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa... được duy trì thường xuyên, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn thanh niên xã đã thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Cột điện nở hoa”, “Đường tranh bích họa”...

Từ sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, đến nay 22/22 thôn trên địa bàn xã đã xây dựng được khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hệ thống đường thôn, xóm đã được đầu tư, nâng cao, trên 90% tuyến đường giao thông có đường điện chiếu sáng, người dân luôn có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ và trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường. Toàn xã đã gắn 625 biển “Nhà sạch - vườn đẹp” và 40 biển “Nhà sạch - vườn mẫu”. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu