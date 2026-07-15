Phối hợp liên ngành phát hiện sớm, xử lý kịp thời bạo lực học đường

Chiều 14/7, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Cục Công tác chính trị (X03), Bộ Công an nhằm triển khai công tác phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật của học sinh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là hoạt động triển khai Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch số 387/KH-BCA-C02 ngày 19/5/2026 của Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trao đổi, góp ý đối với dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Vụ Học sinh, sinh viên, Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Cục Công tác chính trị (X03).

Dự thảo hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật của học sinh; đồng thời nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Theo dự thảo, các bên sẽ nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng Công an; xây dựng kênh trao đổi thông tin nhanh để thống nhất đánh giá tình hình và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế chia sẻ thông tin, quản lý dữ liệu học sinh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý vi phạm; chỉ đạo các địa phương rà soát những trường học, địa bàn có nguy cơ cao về bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử; tăng cường kiểm tra trước năm học mới và hoàn thiện quy trình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan Công an, ngành Y tế và các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó, các đơn vị đề xuất triển khai các mô hình phối hợp giữa nhà trường, lực lượng Công an, gia đình và các tổ chức đoàn thể; tăng cường hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai để kịp thời hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trường học.

Các ý kiến tại buổi làm việc tập trung góp ý về quy trình phối hợp trong phát hiện, tiếp nhận, đánh giá nguy cơ và xử lý ban đầu các vụ việc; cơ chế trao đổi thông tin giữa các cấp; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và lực lượng Công an; đồng thời đề xuất tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh.

Kết thúc buổi làm việc, các đơn vị thống nhất tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý để sớm triển khai trong thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm sự phát triển toàn diện của học sinh./.

Theo TTXVN