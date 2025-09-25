Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT và trật tự công cộng

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng với Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), thông qua Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng.

Theo quy chế, nội dung phối hợp giữa các đơn vị bao gồm: trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến đến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng để kịp thời khắc phục phòng ngừa và hướng dẫn cách thức phòng, tránh; hướng dẫn cách xử lý tình huống gây mất an ninh, trật tự; phối hợp lực lượng CSTT, lực lượng Công an phường, các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự công cộng; tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại cơ sở kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có vụ việc xảy ra...

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, phát biểu tại lễ ký kết.

Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin, tạo điều kiện cho lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng.

Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về an ninh trật tự; thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phương thức thủ đoạn các loại đối tượng, các biện pháp phòng tránh cho cán bộ, nhân viên và người dân về việc bảo vệ tài sản, tính mạng và sức khỏe...

Thượng tá Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phát biểu tại lễ ký kết.

Việc ký kết Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, các đơn vị sẽ thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung ký kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt hơn phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại lễ ký kết, đại diện các đơn vị đã dán bảng niêm yết số điện thoại khẩn cấp 113 tại các vị trí dễ quan sát, giúp cán bộ, công nhân viên và người dân thuận tiện liên hệ khi cần cung cấp thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ.

Tô Hà