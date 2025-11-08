Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại xã Thiết Ống

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 8/11, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thiết Giang bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Thiết Giang đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn Thiết Giang thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Thiết Giang hiện có 161 hộ, 712 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường (chiếm 98%). Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung sức, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua các năm. Năm 2025, thôn còn 25 hộ nghèo (chiếm 15,5%) và 39 hộ cận nghèo (chiến 24,2%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng. Toàn thôn có 120 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thiết Giang.

Đồng chí bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Thiết Ống và cán bộ, Nhân dân thôn Thiết Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, giàu; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với đó, quan tâm chăm lo việc học hành của con cháu; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Người dân thôn Thiết Giang tham dự Ngày hội đại đoàn kết.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã khắc phục khó khăn để bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả; thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo tiền đề quan trọng để thôn Thiết Giang từng bước thoát nghèo, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Phạm Thị Thơm ở thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống.

Tại ngày hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Thiết Giang bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, xã Thiết Ống trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Thơm ở thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống.

Phan Nga