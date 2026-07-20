Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20/7, đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn các xã Hà Trung, Tống Sơn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Trung.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Trung, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa chỉnh trang vòng hoa trước khi dâng lên các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho bà Phạm Thị Giàng, là vợ Liệt sĩ Phạm Văn Toan ở thôn Chuế Cầu và nạn nhân chất độc hóa học, thương binh Hoàng Văn Thạn ở thôn Phú Nham, xã Hà Trung; Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Mai Thị Nhang ở thôn Bái Sơn và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Hà Tân, xã Tống Sơn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho bà Phạm Thị Giàng.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Hoàng Văn Thạn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Mai Thị Nhang.

Tại các gia đình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể các xã Hà Trung, Tống Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Hoài Anh