Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri Hungary ủng hộ thủ tướng Orbán tái đắc cử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Hungary và kêu gọi cử tri ủng hộ Thủ tướng Viktor Orbán trong cuộc bầu cử sắp tới, nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo Hungary trong việc “bảo vệ nền văn minh phương Tây”. Chuyến thăm Budapest kéo dài hai ngày ( từ ngày 7 - 8/4) diễn ra chỉ vài ngày trước khi người dân Hungary đi bỏ phiếu vào 12/4, trong bối cảnh ông Orbán đang đối mặt với mức ủng hộ giảm trong các cuộc thăm dò dư luận.

Trong cuộc mít tinh tại một sân vận động ở Budapest với sự tham dự của hơn 1.000 người ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi cử tri ủng hộ việc ông Orbán tái đắc cử. Ông Vance nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Hungary là người đại diện cho các giá trị tự do và truyền thống tôn giáo của đất nước, đồng thời kêu gọi người dân tích cực tham gia bỏ phiếu.

Thủ tướng Viktor Orbán, đang tranh cử nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp, dẫn dắt đảng Fidesz theo đường lối dân tộc - dân túy. Tuy nhiên, ông đang đối mặt thách thức lớn nhất trong hai thập kỷ từ đối thủ trung hữu Péter Magyar của đảng Tisza, trong cuộc đua có thể chấm dứt 16 năm cầm quyền của mình.

Việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xuất hiện cùng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại sự kiện “Ngày Hữu nghị” được xem là không bình thường, bởi thông lệ quốc tế cho thấy các lãnh đạo nước ngoài thường tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động vận động bầu cử của quốc gia khác. Diễn biến này được cho là phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tạo thêm sự ủng hộ cho ông Orbán trong giai đoạn cuối của chiến dịch.

Trước đó, Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần lên tiếng phản đối các ý kiến từ Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc bầu cử tại Hungary, cho rằng điều này ảnh hưởng đến chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia. Phát biểu ngày 7/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ quan điểm chỉ trích những gì ông cho là sự can dự không phù hợp từ EU vào tiến trình bầu cử, đồng thời công khai thể hiện sự ủng hộ đối với Thủ tướng Orbán trước thềm cuộc bỏ phiếu.

Nguồn: AP, Euronews