Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Quang Trung, Bỉm Sơn

Chiều 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn các phường Quang Trung, Bỉm Sơn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bỉm Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà thương binh 3/4 Vũ Trung Thướng, ở tổ dân phố 10; thương binh 3/4 Nguyễn Văn Mỵ, ở tổ dân phố 4, phường Quang Trung; thương binh 2/4 Tống Hữu Tập, ở tổ dân phố Đoài Thôn; bệnh binh Trịnh Ngọc Biểu, ở tổ dân phố 1, phường Bỉm Sơn.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những mất mát, hy sinh của các thương bệnh binh, người có công và gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà cho thương binh Nguyễn Văn Mỵ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước để các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền hai phường tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đình Giang