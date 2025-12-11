Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty AsterAuto Vietnam

Chiều 11/12, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty AsterAuto Vietnam do ông Nehai Vitaliy, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn.

Công ty AsterAuto Vietnam (hãng xe LADA tại Việt Nam) thuộc tập đoàn AVTOVAZ, Liên Bang Nga.

LADA là thương hiệu xe chủ lực của AVTOVAZ, nổi tiếng nhất với các dòng xe phổ thông và SUV địa hình như Niva.

Tập đoàn AVTOVAZ được thành lập năm 1966 theo quyết định của Liên Xô, xây dựng nhà máy tại Tolyatti (bờ sông Volga) và hợp tác kỹ thuật với Fiat (Ý) để phát triển những mẫu xe “đại chúng”.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty AsterAuto Vietnam đã giới thiệu quy mô, quá trình phát triển của Tập đoàn AVTOVAZ; thông tin về các dòng xe LADA dự kiến phát triển ở thị trường Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa; phương án bảo hành - bảo dưỡng và phát triển trạm dịch vụ tại Thanh Hóa khi kinh doanh trên địa bàn tỉnh...

Ông Nehai Vitaliy, Tổng Giám đốc Công ty AsterAuto Vietnam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện Công ty AsterAuto Vietnam, xe LADA ở Việt Nam giai đoạn thập niên 1980-2000 là biểu tượng xe Nga bền bỉ, giá rẻ, phổ biến trong cơ quan Nhà nước, công vụ và dân dụng, nổi bật với mẫu Niva và các dòng sedan cổ điển.

Sau thời gian dài không xuất hiện trên thị trường Việt Nam, năm 2025, LADA chính thức quay lại thị trường với các mẫu hiện đại như Niva Legend, Niva Travel, Granta, Vesta, hướng tới phân khúc bình dân, xe địa hình, tập trung vào độ bền, chi phí hợp lý và khả năng vận hành trên đường xấu, dù vẫn đối mặt thách thức về mạng lưới hậu mãi ban đầu. Hiện, công ty đã nhập khẩu về Việt Nam 9 xe qua Cảng Hải Phòng để phục vụ làm thủ tục thử an toàn khí thải, trưng bày và cho khách hàng lái thử.

Đại diện Công ty AsterAuto Vietnam cho biết, công ty có kế hoạch bán một số dòng xe LADA tại thị trường Việt Nam vào đầu năm 2026 và bày tỏ mong muốn tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành “thủ phủ” của hãng xe LADA trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Công ty AsterAuto Vietnam đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đồng chí đã thông tin sơ bộ về nhu cầu, xu hướng tiêu thụ xe ô tô của thị trường Thanh Hóa; đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với những dòng xe của Nga sản xuất vào thập niêm 80, 90. Để các dòng xe LADA quay lại thị trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn Công ty AsterAuto Vietnam xây dựng phương án phối hợp với đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh tổ chức lắp ráp các dòng xe ngay tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện để Công ty AsterAuto Vietnam tiếp cận và phát triển sản phẩm của công ty tại thị trường Thanh Hóa, trong đó có việc sớm tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và biết đến các dòng xe của LADA. Đây cũng là dịp để khách hàng đánh giá sự thay đổi, cải tiến của LADA hiện nay so với 30 năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, ngoài khách hàng tư nhân, Công ty AsterAuto Vietnam cần nghiên cứu phương án cung ứng xe cho các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Đặc biệt, trước khi sản phẩm được đưa vào thị trường, Công ty cần tính toán kỹ phương án xây dựng hệ thống bảo trì, bão dưỡng xe nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người tiêu dùng.

Phong Sắc