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Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Hồng Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ngày 16/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và nông nghiệp giữa Thanh Hóa với các đối tác Thái Lan.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ngày 16/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và nông nghiệp giữa Thanh Hóa với các đối tác Thái Lan.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Phạm Việt Hùng đón tiếp và làm việc với đoàn.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán.

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Đại sứ Phạm Việt Hùng và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm, làm việc tại Thái Lan.

Đại sứ cho biết, quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất. Sau gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, hiện nay có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đang quan tâm đến Thanh Hóa. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị và các hoạt động của đoàn tại Thái Lan.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong công tác xúc tiến đầu tư. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng quan hệ hợp tác, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Thái Lan, nhất là trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và kinh tế số...

Quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, tập đoàn lớn của Thái Lan như WHA, Amata, SCG nghiên cứu hợp tác đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics gắn với Cảng nước sâu Nghi Sơn. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa trong các lĩnh vực dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, đá mỹ nghệ tiếp cận các sàn thương mại điện tử quốc tế và hệ thống phân phối bán lẻ lớn của Thái Lan.

Đối với lĩnh vực du lịch, Thanh Hóa mong muốn tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp du lịch của Thái Lan để thúc đẩy hợp tác, trao đổi khách và quảng bá điểm đến.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các đối tác, doanh nghiệp Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn các đối tác Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên nước, phát triển năng lượng tái tạo và các mô hình giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quà lưu niệm cho Đại sứ Phạm Việt Hùng.

Thúc đẩy kết nối hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tin tưởng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Hồng Thư

Từ khóa:

#Thái lan #Thanh hóa #dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh #Mai Xuân Liêm #Đại sứ quán #Việt nam #kết nối #Làm việc #Hiệp hội Doanh nghiệp #công tác

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