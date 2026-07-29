Choáng ngợp, cảng HKQT Phú Quốc vừa thi công “thần tốc”, vừa thiết lập mức sản lượng cao lịch sử

Từ đầu năm đến nay, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã phục vụ hơn 4,48 triệu lượt hành khách, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức sản lượng cao lịch sử. Kết quả càng đáng chú ý hơn trong bối cảnh Cảng đồng thời triển khai dự án mở rộng quy mô, trong đó đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thiện “thần tốc” và sẵn sàng cho giai đoạn bay hiệu chuẩn.

Sau khi Sun Group chính thức tiếp nhận quản lý và khai thác từ ngày 1/1/2026, Cảng HKQT Phú Quốc ghi nhận liên tiếp những mốc sản lượng kỷ lục. Trong 7 tháng đầu năm, Cảng đã phục vụ hơn 4,48 triệu lượt hành khách, tăng hơn 1,23 triệu lượt, tương đương gần 38% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian này, tổng số lượt cất hạ cánh đạt 27.919 chuyến, tăng hơn 8.500 chuyến, tương đương gần 44%. Kết quả trên đánh dấu mức sản lượng cao lịch sử của Cảng.

Cảng HKQT Phú Quốc đón lượng khách kỷ lục trong 7 tháng đầu năm.

Trong điều kiện sản lượng tăng mạnh, hoạt động khai thác tại Cảng vẫn được duy trì thông suốt. Các đơn vị vận hành thường xuyên rà soát phương án phục vụ tại khu vực nhà ga, sân đỗ và luồng phương tiện tiếp cận, đồng thời tăng cường phối hợp với hãng hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh và các đơn vị cung cấp dịch vụ để hạn chế ùn ứ trong những khung giờ cao điểm.

Cảng HKQT Phú Quốc nâng cấp các điểm chạm dịch vụ sau khi được chuyển giao vận hành với hệ thống Wi-Fi được phủ toàn bộ nhà ga; tín hiệu 4G/5G được tăng cường; màn hình thông tin chuyến bay được bổ sung và tối ưu; hình thức thu phí tự động không dừng được triển khai tại khu vực ra vào sân bay, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển của phương tiện. Một trong những điểm nhấn công nghệ phải kể đến Sun Express - hệ thống sinh trắc học và cửa tự động sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, cho phép hành khách thực hiện thủ tục an ninh và lên tàu bay nhanh chóng, an toàn, không chạm.

Dịch vụ làm thủ tục bay ngay tại khách sạn giúp giảm áp lực cho nhà ga.

Đặc biệt, nhằm nâng cao trải nghiệm thuận tiện cho hành khách và giảm áp lực cho nhà ga, Cảng HKQT Phú Quốc đã triển khai mô hình làm thủ tục hàng không ngay tại khách sạn La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort. Theo đó, hành khách có thể hoàn tất check-in, nhận thẻ lên máy bay trước khi ra sân bay; hành lý ký gửi được tiếp nhận tại khách sạn và vận chuyển thẳng đến sân bay để kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn.

Đường cất hạ cánh số 2 được hoàn thiện “thần tốc” trong khoảng 8 tháng.

Điều đáng nói là đà tăng trưởng diễn ra trong điều kiện Cảng HKQT Phú Quốc triển khai đồng thời viêc mở rộng đầu tư, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC và nhu cầu phát triển dài hạn của đảo Ngọc. Toàn bộ hạng mục đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m đã được hoàn thiện chỉ trong khoảng 8 tháng - điều mà theo chuyên gia hàng không Trịnh Như Long (nhà quản lý lâu năm trong ngành bảo đảm hoạt động bay dân dụng, từng giữ các chức vụ quan trọng tại Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam VATM) khẳng định đây là một “tốc độ chưa từng có”. Đây là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất để mở đường cho một tổ hợp hạ tầng khổng lồ tiếp theo bao gồm: nhà ga VIP, nhà ga T2, nâng cấp đường cất hạ cánh số 1, kho nhiên liệu hàng không và hệ thống tra nạp ngầm, khu sản xuất suất ăn hàng không, hangar bảo dưỡng tàu bay cỡ lớn.

Hệ thống đèn đường cất hạ cánh số 2 sẵn sàng đón chuyến bay hiệu chuẩn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc chia sẻ: “Đây là một hạng mục thi công hết sức có ý nghĩa trong một thời gian rất gấp, điều kiện thời tiết phức tạp và đặc biệt nhất là chúng tôi phải vừa tổ chức thi công trong điều kiện vừa khai thác. Như chúng ta đã biết, năm 2025 cũng như bước sang 2026 thì tần suất khai thác của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tăng đột biến về sản lượng cất hạ cánh cũng như sản lượng hành khách.”

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ mang đến trải nghiệm đẳng cấp, liền mạch và thông minh, góp phần nâng tầm vị thế của Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ” đầu tiên.

Tùng Dương (LN)