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Phổ biến pháp luật lao động trong hợp tác xã

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/7, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổ chức, củng cố HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023 và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

Phổ biến pháp luật lao động trong hợp tác xã

Sáng 3/7, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổ chức, củng cố HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023 và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

Phổ biến pháp luật lao động trong hợp tác xã

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.360 HTX, 3 liên hợp HTX, hơn 2.597 tổ hợp tác với khoảng 253.000 thành viên. Hàng năm, khu vực kinh tế tập thể đã và đang tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động. Cùng với đó, khu vực kinh tế tập thể cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phổ biến pháp luật lao động trong hợp tác xã

Đại diện các HTX, người sử dụng lao động trong HTX tham gia hội nghị.

Hội nghị tập trung vào hai nội dung gồm: Triển khai Luật HTX 2023 - các chính sách hỗ trợ HTX và phổ biến pháp luật lao động nhằm nâng cao năng lực quản lý, khả năng thực thi pháp luật cho cán bộ, người sử dụng lao động trong các HTX.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng để chủ động củng cố tổ chức theo Luật HTX 2023, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tuân thủ nghiêm túc pháp luật lao động, giúp các HTX phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thành viên và người lao động.

Lê Hòa

Từ khóa:

#Htx #Hợp tác xã #phổ biến pháp luật #Tuyên truyền #tỉnh #Bảo hiểm xã hội #Xây dựng nông thôn mới #Liên minh #Phát triển bền vững #nâng cao hiệu quả hoạt động

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