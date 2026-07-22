Phim “Kế hoạch CM12” chuẩn bị ra mắt sau hậu kỳ

Sau khi đóng máy cuối tháng 6/2026, bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” đang bước vào khâu hậu kỳ, sẵn sàng ra mắt khán giả nhân dịp các ngày lễ lớn sắp tới.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc điện ảnh CAND cho biết, với hơn 7 tháng dành cho khâu tổ chức sản xuất, 48 ngày quay tại nhiều địa điểm khác nhau như nhiều khu vực thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh (trung tâm thành phố, Cần Giờ, Long Hải), Hòn Đá Bạc (Cà Mau), ekip sản xuất đã nỗ lực hết sức để đóng gói khâu tiền kỳ, đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh, tái hiện chân thực các sự kiện lịch sử diễn ra cách đây trên 40 năm.

Nhân vật Hai Phước (diễn viên Huỳnh Phước An thủ vai) trong cảnh quay cảm hóa các đối tượng lầm đường, lạc lối tham gia phục vụ ban chuyên án, lập công chuộc tội. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Kế hoạch CM12 là một chuyên án điển hình về nghệ thuật đấu tranh phản gián, kéo dài trong suốt 8 năm (1980-1988) với 1 địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung tại tỉnh Cà Mau, đặc biệt có sự thúc đẩy của nhiều tổ chức nước ngoài.

“Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” là tên gọi của tổ chức phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu đã tổ chức nhiều kế hoạch xâm nhập về Việt Nam, bí mật đưa gián điệp biệt kích, vũ khí từ nước ngoài vào, liên kết với các tổ chức chống chính quyền trong nội địa, tiến hành gây bạo loạn cướp chính quyền từng vùng để đi đến bạo loạn cướp chính quyền trên cả nước.

Bộ Công an đã xác định: "Thắng lợi của Kế hoạch CM12 là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng CAND; trong đó, chủ công là lực lượng An ninh Nhân dân”.

Bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12” được lấy cảm hứng từ chính chuyên án này và đã được Lãnh đạo Bộ Công an cùng nhiều thế hệ cán bộ chiến sỹ trong lực lượng ủng hộ, chờ đón.

Các diễn viên hóa trang để thủ vai lãnh đạo Bộ Nội vụ và những nhân sự chủ chốt của chuyên án. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Đạo diễn bộ phim Phạm Trung Hiếu cho biết, trong quá trình quay phim “Kế hoạch CM12”, điều khó khăn với đội ngũ sản xuất không phải là các đại cảnh vây bắt, chiến đấu, mà chính là thể hiện được diễn biến tâm lý, tình cảm của các nhân vật.

Các đại cảnh đều được các đơn vị Công an, Quân đội hỗ trợ tuyệt đối, nên chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất với khán giả. Điều quan trọng nhất trong chuyên án này là các nhân vật thực tế đều có “thân phận” rất đặc biệt. Đó là những chiến sĩ an ninh của ta ẩn mình thâm nhập vào tổ chức phản động, dù cho gia đình, hàng xóm, thậm chí cả đồng nghiệp nghi kỵ. Đó là những đối tượng sau khi bị bắt, được lực lượng công an cảm hóa để tham gia “trò chơi nghiệp vụ” mà ban chỉ đạo chuyên án giăng bẫy, lần lượt câu nhử 18 chuyến xâm nhập về nước của chúng, bắt hàng trăm đối tượng, thu hàng trăm tấn vũ khí, tiền giả. Làm sao để thể hiện rõ rệt được các diễn biến tâm lý này, mới là yếu tố quyết định đem đến sự thành công của bộ phim. Đạo diễn Trung Hiếu chia sẻ

Các diễn viên Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, Ngô Thành Tá, trong một cảnh quay tại Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Đồng đạo diễn Trần Duy Linh cũng cho biết thêm, đoàn làm phim đã bố trí cho các diễn viên chính nghiên cứu kỹ về nội dung chuyên án, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, trong đó có các bác, các chú có vai trò chủ chốt và sau này đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Nhờ nghe các chú, các bác kể chuyện, hiểu được sự cam go, vất vả, những mấu chốt quan trọng để làm nên thắng lợi của kế hoạch lịch sử này, mà các diễn viên đã thể hiện xuất sắc nội dung mà bộ phim đề ra. Hy vọng rằng những nỗ lực của các diễn viên, của đoàn phim sẽ được khán giả đón nhận khi phim được công chiếu. Đạo diễn Duy Linh nói.

Đạo diễn Duy Linh cũng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của diễn viên gạo cội Huy Khánh, người thủ vai đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy. “Vai diễn như được tạo ra để dành cho Huy Khánh vậy”, đạo diễn nhận xét. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên chính như Dương Hoàng Anh (vai đối tượng Mai Văn Hạnh), Linh Trung (vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Chiến - nguyên mẫu là Bộ trưởng Phạm Hùng), cùng các diễn viên Quốc Tân (vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh, được xây dựng từ nguyên mẫu Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm), Huỳnh Phước An (vai Hai Phước, lấy nguyên mẫu từ Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân), Ngô Thành Tá (vai Hai Thế, nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế)... đều được các đạo diễn và đoàn làm phim đánh giá rất cao.

Sau khi đóng máy thành công, các đạo diễn đang khẩn trương tiến hành dựng phim, bên cạnh các công tác hậu kỳ như soạn nhạc, lồng âm thanh, chỉnh màu, hoàn thiện các ca khúc trong phim...

Bộ phim “Kế hoạch CM12” do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Sau khi hoàn thành giai đoạn hậu kỳ, phim sẽ được phát sóng phục vụ khán giả trên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, các đài truyền hình địa phương và nền tảng OTT.

Theo Báo Công an Nhân dân

Nguồn: https://cand.vn/phim-ke-hoach-cm12-di-vao-qua-trinh-hau-ky-post817481.html