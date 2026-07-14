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Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp bảo vệ hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2026

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/7, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2111 /QĐ-UBND phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2026 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm cấp đặc biệt và vùng hạ du trong mùa mưa bão.

Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp bảo vệ hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2026

Ngày 13/7, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2111 /QĐ-UBND phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2026 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm cấp đặc biệt và vùng hạ du trong mùa mưa bão.

Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp bảo vệ hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2026

Hồ Cửa Đạt là công trình đa mục tiêu có vai trò đặc biệt quan trọng: vừa cắt giảm lũ cho hạ du sông Chu, vừa cắt lũ lịch sử; đồng thời bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho hơn 86.800 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và kết hợp phát điện với tổng công suất lắp máy 112 MW. Vì tính chất trọng yếu này, công tác an toàn đập luôn được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ nhất.

Chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo phương án vừa được phê duyệt, mục tiêu tối thượng là bảo đảm an toàn cho cụm công trình đầu mối đập chính (chiều cao đập lớn nhất 118,75 m) và các đập phụ Dốc Cáy, Hón Can, Bản Trác. Quy trình vận hành đập được siết chặt với 3 cấp mực nước báo động cụ thể:

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ ∇(+105.00) m.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ ∇(+110.50) m.

- Báo động cấp III (cấp độ khẩn cấp): Khi mực nước hồ ∇(+115.00) m.

Khi có dự báo thời tiết xấu gây ảnh hưởng đến lưu vực, toàn bộ thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) hệ thống thủy lợi Cửa Đạt phải trực chiến 24/24 giờ tại công trình để điều hành ứng phó kịp thời nhằm điều hành, xử lý các sự cố phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Dự kiến 5 tình huống khẩn cấp và quy định hiệu lệnh báo động

Phương án đã xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó cho 5 trường hợp xả lũ và sự cố nghiêm trọng:

- Trường hợp 1: Xả lũ hồ Cửa Đạt với tần suất lũ thiết kế P = 0,6%, mực nước hồ trước khi lũ đến đang ở cao trình (+105.00) m, mực nước sông ở mức báo động III (mực nước tại Giàng +6.50 m).

- Trường hợp 2: Xả lũ hồ Cửa Đạt với tần suất lũ thiết kế P = 0,1%, mực nước hồ trước khi lũ đến đang ở mực nước dâng bình thường (+110.00) m, mực nước sông ở mức báo động III (mực nước tại Giàng +6.50 m).

- Trường hợp 3: Xả lũ hồ Cửa Đạt với tần suất lũ kiểm tra P = 0,01%, mực nước hồ trước khi lũ đến đang ở mực nước dâng bình thường (+110.00) m, mực nước sông ở mức báo động III (mực nước tại Giàng +6.50 m).

- Trường hợp 4: Trường hợp khả năng xả lũ của hồ chứa không đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, tình huống vỡ đập (đập chính hoặc Dốc Cáy hoặc Hón Can hoặc Bản Trác) tính với lũ thiết kế P = 0,1%.

- Trường hợp 5: Trường hợp khả năng xả lũ của hồ chứa đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, tình huống vỡ đập (đập chính hoặc Dốc Cáy hoặc Hón Can hoặc Bản Trác) tính với lũ kiểm tra P = 0,01%.

Thẩm quyền sơ tán dân và phân công nhiệm vụ

Do hồ Cửa Đạt là công trình đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia, phương án quy định rõ: Chỉ có Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Thanh Hóa mới có thẩm quyền ra lệnh sơ tán dân.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành:

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt thực hiện nghiêm túc phương án, đồng thời phối hợp kiểm tra đê điều

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện đặc chủng để hỗ trợ di dời dân và bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tránh trú.

Đối với chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng, UBND tỉnh yêu cầu phải phổ biến rộng rãi phương án này đến từng hộ dân, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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