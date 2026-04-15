Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác mỏ sét tại phường Bỉm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại phường Bỉm Sơn.

Theo quyết định, khu vực mỏ sét tại phường Bỉm Sơn được xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026. Mỏ sét này có diện tích 25,2 ha, được quy hoạch phục vụ làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Tọa độ, ranh giới cụ thể của khu vực được xác định kèm theo quyết định như sau"

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định; đồng thời tổ chức công khai thông tin khu vực không đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch có liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch khoáng sản, làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác.

UBND phường Bỉm Sơn có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện việc cấp phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã được phê duyệt; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi khai thác trái phép trên địa bàn.

