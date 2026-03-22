Phát triển sản phẩm OCOP sau đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường

Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 674 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao, đứng thứ 3 cả nước về số lượng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, sau khi đạt chuẩn, các chủ thể sản xuất đã tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm, đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Hơn 300 chum sành được Công ty TNHH nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang đầu tư chế biến nước mắm. Ảnh: Hương Hạnh

Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức

Năm 2024, sản phẩm bột rau má Đồng Ngâu của HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sau đạt chuẩn, HTX đã mở rộng thêm diện tích trồng rau má lên hơn 3ha, mỗi tháng cho thu hoạch gần 30 tấn rau má tươi. Đơn vị cũng đã xây mới khu sản xuất, đầu tư các loại máy móc, nâng cao năng lực chế biến. Mọi công đoạn sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu rửa, chọn lọc, hấp sấy đến nghiền và đóng gói đều diễn ra trong phòng lạnh khử khuẩn bằng tia UV. Qua tìm hiểu thị trường, HTX đã cải tiến mẫu mã sản phẩm với nhiều loại gói trà túi lọc, trà pha bột khác nhau, phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng. Đến nay, HTX Đồng Ngâu đã phát triển được 5 sản phẩm chủ lực: bột rau má nguyên vị, rau má đậu xanh, rau má hạt sen, rau má ngũ vị và trà rau má; doanh thu mỗi năm ước đạt 5 - 6 tỷ đồng.

Sau khi sản phẩm nước mắm của Công ty TNHH nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang được công nhận OCOP 4 sao, công ty đã nhanh chóng chỉnh trang lại cơ sở sản xuất mới rộng rãi, sạch sẽ hơn. Công ty cũng đã mua thêm các thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất, đảm bảo nguồn cung quanh năm cho thị trường. Hiện nay, công ty có hơn 300 chum sành, 11 bể muối mắm gối vụ. Sản phẩm nước mắm truyền thống của công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, công ty cung cấp cho thị trường gần 200.000 lít mắm, tăng gấp 2 lần so với trước đây. Sản phẩm nước mắm Cự Nham đã có mặt trên kệ hàng ở các siêu thị, cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh. Ông Thạch Văn Hiểu, Giám đốc Công ty TNHH nước mắm Cự Nham cho biết: “Từ khâu đầu vào, chúng tôi đã chọn lựa những sản phẩm chất lượng của người dân địa phương, bao bì sản phẩm cũng được hoàn thiện đẹp mắt hơn, khi đưa vào siêu thị được người dân tin dùng và lựa chọn nhiều. Công ty đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị xét công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đây sẽ là tiền đề để doanh nghiệp phát triển thương hiệu và sản phẩm trong thời gian tới”.

Cùng với sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các chủ thể OCOP trong tỉnh đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc duy trì, phát triển sản phẩm sau đạt chuẩn. Các chủ thể ngày càng chú trọng hơn đến nhu cầu thị trường nên đầu tư máy móc, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất; xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế bao bì phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Thanh Hóa đã và đang trở thành thương hiệu quen thuộc, chinh phục được người tiêu dùng trong nước và có 23 sản phẩm đã xuất khẩu tới nhiều thị trường khó tính trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Châu Âu...

Quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ

Để hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, thời gian qua, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã kết nối, tổ chức, hỗ trợ các chủ thể tham gia nhiều hội chợ, triễn lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP ở quy mô cấp quốc gia và cấp tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 400 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP đã quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Postmart.vn, Voso.vn và 100% sản phẩm đưa lên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok... Toàn tỉnh hiện có hàng chục cửa hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và do các chủ thể, doanh nghiệp, HTX đầu tư tại nơi sản xuất. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm đều có truy xuất nguồn gốc, chứng minh tiêu chuẩn, chất lượng nên được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm OCOP sau đạt chuẩn đã tăng lên 40 - 50% so với trước khi đạt chuẩn OCOP.

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu thị trường được xem là hướng đi bền vững để gia tăng giá trị kinh tế cho các chủ thể. Do vậy, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đang tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho các chủ thể về phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số... Đồng thời, khuyến khích các địa phương, đơn vị thúc đẩy liên kết vùng, từ đó hình thành vùng nguyên liệu ổn định và sản xuất theo đơn hàng; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa vươn xa hơn trên thị trường.

Hương Hạnh