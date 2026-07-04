Phát triển Pickleball thành môn thể thao thành tích cao

Chỉ sau một thời gian ngắn phát triển mạnh mẽ, Pickleball đã vượt khỏi khuôn khổ phong trào để trở thành một môn thể thao thành tích cao được Thanh Hóa đầu tư bài bản. Từ việc thành lập đội tuyển, xây dựng lực lượng kế cận đến đầu tư cơ sở vật chất, ngành thể thao tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chinh phục các giải đấu quốc gia và đại hội thể thao toàn quốc.

Phạm Xuân Vũ của Thanh Hóa giành chức vô địch đơn nam Giải vô địch Pickleball các CLB quốc gia năm 2026. Ảnh: Anh Tuân

Nắm bắt xu thế từ rất sớm

Chỉ trong vài năm trở lại đây, Pickleball đã tạo nên “cơn sốt” trên khắp cả nước. Trong tỉnh, từ những trận đấu mang tính giải trí, Pickleball cũng được tổ chức thành các giải đấu thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) tham gia. Đến nay, đã có hàng trăm giải Pickleball được tổ chức thành công.

Quyết định đưa Pickleball vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X là một bước ngoặt quan trọng. Đây không chỉ là sự thừa nhận đối với một môn thể thao mới mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn của các nhà quản lý thể thao xứ Thanh.

Nhìn rộng ra bối cảnh cả nước, việc đưa Pickleball vào hệ thống thi đấu chính thống, đỉnh cao là một xu thế tất yếu mà các địa phương có tiềm lực thể thao mạnh đang thực hiện. Đặc biệt, khi môn thể thao này chính thức ghi danh vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải vô địch quốc gia được tổ chức thường xuyên, cuộc đua giành huy chương và khẳng định vị thế giữa các tỉnh, thành, ngành đã thực sự bắt đầu.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã đưa Pickleball vào đào tạo chuyên nghiệp, thành lập đội tuyển. Đây được xem là bước đi thể hiện sự chủ động và tầm nhìn dài hạn của ngành thể thao Thanh Hóa trước xu hướng phát triển mới của thể thao hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hài, Trưởng phòng Quản lý Huấn luyện (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) chia sẻ về định hướng này: “Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận Pickleball như một môn thể thao phong trào thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng để chiếm lĩnh đỉnh cao ở một bộ môn giàu tiềm năng. Mục tiêu của thể thao Thanh Hóa không gì khác ngoài việc xây dựng một lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng và mang vinh quang về cho tỉnh nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sắp tới".

Tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành thể thao Thanh Hóa đã lựa chọn giải pháp: Lập đội tuyển Quần vợt - Pickleball. Đây được đánh giá là một quyết định chuyên môn sáng suốt, bởi giữa Quần vợt và Pickleball có rất nhiều điểm tương đồng về di chuyển, cảm giác bóng, tư thế đánh và tư duy chiến thuật sân đấu.

Việc tích hợp này giúp tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có về con người, đặc biệt là các huấn luyện viên (HLV), VĐV có nền tảng từ bộ môn Quần vợt. Thay vì phải đào tạo lại từ đầu, các VĐV quần vợt có thể nhanh chóng thích nghi với kích thước sân nhỏ hơn, vợt phẳng và bóng nhựa của Pickleball, rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện cơ bản để tiến thẳng vào giai đoạn nâng cao kỹ chiến thuật.

HLV trưởng đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa Phạm Trung Dũng cho biết: "Thời gian đầu, khi đưa Pickleball vào giáo án đào tạo chuyên sâu, chúng tôi cũng gặp những thách thức nhất định về việc điều chỉnh cảm giác lực và nhịp độ thi đấu cho VĐV. Tuy nhiên, nhờ nền tảng thể lực, bộ chân linh hoạt và tư duy chiến thuật sắc bén từ quần vợt, các em tiếp thu rất nhanh. Hiện tại, ban huấn luyện đang đẩy mạnh các bài tập chuyên biệt, tăng cường độ và khối lượng vận động, đồng thời đa dạng hóa các bài tập chiến thuật đôi, đơn để chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu chuyên nghiệp sắp tới".

Với sự đổi mới trong huấn luyện, cùng với sự nỗ lực của các VĐV, dù mới chỉ đưa vào đào tạo từ cuối năm 2025, Pickleball Thanh Hóa đã có những dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp. Năm 2025, VĐV Phạm Xuân Vũ đã trở thành nhà vô địch đôi nam U18 PPA Tour Asia - MB Việt Nam Cup 2025, giành HCV tại Giải trẻ pickleball vô địch quốc gia; giành HCĐ Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia. Tại Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra với sự tham gia của gần 100 đoàn đến từ các câu lạc bộ mạnh, các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, đội tuyển Thanh Hóa xuất sắc giành 1 HCV và 2 HCB tại giải.

Điều đáng mừng là các VĐV tên tuổi như: Phạm Xuân Vũ, Nguyễn Việt Hoàng, Phạm Nhật Minh, Nguyễn Tuấn Linh, Trần Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Khánh, Lê Bảo Anh, Lê Thị Phương Thảo... đều có phong độ cao, độ tuổi còn trẻ.

Một bộ môn thể thao thành tích cao không thể phát triển bền vững nếu thiếu đi bệ đỡ từ cơ sở vật chất hiện đại. Hiện sân thi đấu quần vợt của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đang được nghiên cứu quy hoạch và nâng cấp thành các sân Pickleball, đảm bảo từ chất lượng mặt sân, hệ thống chiếu sáng cho đến các trang thiết bị hỗ trợ tập luyện.

Song song với cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế thể thao và các chuyến tập huấn, dã ngoại thi đấu cũng được lên kế hoạch chi tiết. Các VĐV tuyến tỉnh và tuyến trẻ được tạo điều kiện tham gia các giải vô địch quốc gia, các giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp để tích lũy điểm số và kinh nghiệm.

Từ nền tảng phong trào phát triển rộng khắp đến chiến lược đầu tư bài bản cho thể thao thành tích cao, Pickleball Thanh Hóa đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn. Với lực lượng VĐV trẻ giàu tiềm năng, cùng sự quan tâm đầu tư về chuyên môn và cơ sở vật chất, môn thể thao này được kỳ vọng sớm mang về những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc gia.

Anh Tuân