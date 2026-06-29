Phát triển hạ tầng giao thông, mở đường giảm nghèo ở xã Trung Hạ

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công trên địa bàn xã Trung Hạ đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông. Từng mét đường mới đang được hoàn thiện trong sự mong đợi của người dân địa phương. Với xã miền núi đặc biệt khó khăn như Trung Hạ, những công trình giao thông không đơn thuần là những tuyến đường nối các bản làng, mà còn là con đường mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã Trung Hạ kiểm tra tiến độ các dự án giao thông.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Trung Hạ, Trung Xuân và Trung Tiến, xã Trung Hạ có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, địa hình bị chia cắt phức tạp. Trong nhiều năm, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ là một trong những rào cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức rõ điều này, Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược; trong đó, giao thông là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, cho biết: "Đối với một xã miền núi như Trung Hạ, phát triển kinh tế luôn gắn liền với đầu tư hạ tầng. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung rà soát quy hoạch, xác định nhu cầu đầu tư và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách theo dõi, chỉ đạo các công trình".

Từ chủ trương đó, nhiều dự án giao thông đã được triển khai trên địa bàn. Các tuyến đường liên bản, liên xã từng bước được đầu tư xây dựng, tạo sự kết nối thuận lợi hơn giữa các bản và các xã khác trong khu vực. Trong năm 2026, UBND xã đặt mục tiêu đưa 3 dự án giao thông được đầu tư từ nguồn vốn xã quản lý vào sử dụng, gồm công trình cầu bản Lợi, nâng cấp, cải tạo đường nội vùng bản Lang và đường giao thông bản Muống đi Piềng Dờn.

Không chỉ đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, những con đường ở Trung Hạ còn được xây dựng từ sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, cây cối để tạo mặt bằng cho việc mở rộng và xây dựng đường giao thông. Sự đồng thuận ấy đã góp phần rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi. Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: "Cùng với việc chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, địa phương đặc biệt chú trọng công tác vận động Nhân dân đồng thuận, nhất trí, ủng hộ việc giải phóng mặt bằng và thành lập các tổ giám sát cộng đồng để theo dõi chất lượng công trình. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả lâu dài".

Tuy nhiên, phát triển hạ tầng giao thông ở Trung Hạ cũng gặp không ít khó khăn. Là xã miền núi, địa phương không có các điểm mỏ quy hoạch để khai thác cát, đá phục vụ xây dựng. Hầu hết vật liệu phải vận chuyển từ bên ngoài với quãng đường hàng chục km. Giá vật liệu xây dựng và nhiên liệu tăng cao trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp và nguồn lực đầu tư còn hạn chế cũng là những trở ngại mà địa phương đang phải nỗ lực khắc phục. Dù vậy, cấp ủy, chính quyền xã vẫn xác định phải ưu tiên nguồn lực cho giao thông, bởi đây là nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển khác. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa sẽ đạt 96%. Khi các tuyến đường được hoàn thiện, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn, chi phí vận chuyển nông sản giảm xuống, các vùng sản xuất có điều kiện mở rộng quy mô và tiếp cận thị trường tốt hơn.

Thực tế ở nhiều địa phương miền núi cho thấy, nơi nào giao thông phát triển, nơi đó cơ hội thoát nghèo cũng lớn hơn. Với xã Trung Hạ, những công trình đang được triển khai hôm nay không chỉ là những tuyến đường bằng bê tông hay nhựa hóa, mà còn là những con đường dẫn tới cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân, tạo nền tảng để địa phương từng bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Hữu Đại