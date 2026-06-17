Phát triển đảng viên là học sinh ở Thanh Hóa - Giải pháp hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng trong trường học. Việc phát triển đảng viên là học sinh THPT không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ mà còn tạo “sức đề kháng” về tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh THPT tại Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2025-2026.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều phương thức tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục trong việc hình thành lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh. Trong đó, công tác phát triển đảng viên là học sinh trung học phổ thông (THPT) được xác định là một giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong thế hệ trẻ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 106 trường THPT và 24 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tương đương cấp THPT với hơn 126.300 học sinh. Phần lớn học sinh là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các nhà trường. Đây là nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, là lực lượng kế cận quan trọng để các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp Đảng.

Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nếu năm 2020 toàn tỉnh chỉ có 32 học sinh được kết nạp Đảng thì năm 2021 tăng lên 335 học sinh; năm 2022 là 567 học sinh; năm 2023 là 1.374 học sinh; năm 2024 là 2.139 học sinh; năm 2025 là 2.542 học sinh và tính đến ngày 1/6/2026 có 1.792 học sinh được kết nạp Đảng.

Từ năm 2021 đến ngày 1/6/2026, toàn tỉnh đã kết nạp 8.749 học sinh THPT vào Đảng, chiếm khoảng 41% tổng số đảng viên mới của toàn tỉnh. Trong số này có 253 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế và khu vực; 623 học sinh là cán bộ đoàn tiêu biểu. Trong cùng giai đoạn, hơn 9.000 học sinh THPT đã được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ có chất lượng cho những năm tiếp theo.

Nhiều trường THPT trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên học sinh như: THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Hàm Rồng, THPT Đào Duy Từ, THPT Quảng Xương 1, THPT Ba Đình, THPT Cẩm Thủy 1, THPT Thạch Thành 1, THPT Nông Cống 3... Những kết quả trên đã tạo nên dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục Thanh Hóa trong công tác xây dựng Đảng.

Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; sự quan tâm của các nhà trường và ngành Giáo dục. Trong đó, nhà trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trang bị tri thức và tạo môi trường thuận lợi để học sinh phấn đấu, rèn luyện.

Thông qua các giờ học chính khóa, các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động Đoàn, các phong trào thi đua học tập và rèn luyện, học sinh được nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; từ đó hình thành động cơ đúng đắn để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đáng chú ý, 100% học sinh được kết nạp Đảng đều có phẩm chất đạo đức tốt, kết quả học tập xuất sắc, giỏi trong nhiều năm liền; nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế, khu vực và có nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội.

Thực tiễn cho thấy, việc phát triển đảng viên trong học sinh THPT không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng nguồn phát triển Đảng mà còn lan tỏa niềm tin, lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ. Nhiều “hạt giống đỏ” được phát hiện, bồi dưỡng từ môi trường học đường đã tiếp tục trưởng thành tại các trường đại học, trở thành những cán bộ, trí thức trẻ có trình độ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Quan trọng hơn, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT góp phần xây dựng “sức đề kháng” về tư tưởng, chính trị cho thanh niên trước những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Khi được trang bị đầy đủ tri thức, lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đảng, của dân tộc và tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng trong trường học; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên trong các nhà trường để thực hiện đồng bộ các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT, xem đây là một trọng những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Hoàng Mạnh Cường

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa