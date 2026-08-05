Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng

Những buổi hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Tổ công nghệ số (CNS) cộng đồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều khu dân cư của xã Triệu Sơn, góp phần đưa chuyển đổi số (CĐS) đi vào cuộc sống, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tổ CNS cộng đồng thôn Bà Triệu, xã Triệu Sơn hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số.

Những ngày cuối tháng 7, tại Nhà văn hóa thôn Bà Triệu, các thành viên Tổ CNS cộng đồng tất bật hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính trên màn hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo; cài đặt, tích hợp giấy tờ cá nhân trên VNeID và sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống. Mỗi khi người dân gặp khó trong quá trình thao tác, các thành viên trong tổ đều kiên trì, tận tình chỉ dẫn theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Được hỗ trợ cài đặt tích hợp bảo hiểm trên điện thoại, ông Lê Văn Khanh, 68 tuổi, thôn Bà Triệu chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ dùng điện thoại để nghe, gọi. Được các thành viên trong tổ hướng dẫn trực tiếp, làm mẫu rồi để tôi tự thao tác. Giờ tôi đã biết sử dụng VNeID, xem thông tin BHYT, nhận thông báo từ các nhóm zalo mà không phải nhờ con cháu như trước”.

Thôn Bà Triệu hiện có 477 hộ với 1.965 nhân khẩu, 147 đảng viên. Đến nay, 99,8% người dân đã cài đặt và sử dụng VNeID; 100% đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các nhóm zalo của thôn, chi bộ và đoàn thể được duy trì thường xuyên, trở thành kênh trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ và kết nối với người dân nhanh chóng, hiệu quả.

Anh Bùi Kim Nam, thành viên Tổ CNS cộng đồng thôn Bà Triệu cho biết: “Ngoài hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số, các thành viên trong tổ còn thiết kế maket, hình ảnh, video tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chia sẻ trên các nền tảng số giúp người dân dễ tiếp cận hơn”.

Ông Trần Minh Tính, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ CNS cộng đồng thôn Bà Triệu cho biết: “Ngoài các lớp tập huấn, các thành viên luôn chủ động tự học, cập nhật kiến thức mới để có thể hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở”.

Ở thôn Xuân Tiên, hiệu quả của Tổ CNS cộng đồng được thể hiện rõ qua cách làm gần dân, sát dân. Bên cạnh các buổi hướng dẫn tập trung, thành viên trong tổ còn đến tận nhà hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp BHYT và sử dụng các ứng dụng số, nhất là đối với người cao tuổi, người ốm đau và những trường hợp gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Nhờ đó, 99,8% người dân trong thôn đã cài đặt VNeID, 100% đảng viên sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Ông Trịnh Thanh Thiên, thành viên Tổ CNS cộng đồng thôn Xuân Tiên chia sẻ: “Điều khó nhất không phải cài đặt ứng dụng mà là giúp người dân thay đổi thói quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số. Nhiều người cao tuổi nhanh quên nên chúng tôi phải kiên trì hướng dẫn nhiều lần. Khi người dân tự thao tác được trên điện thoại thì CĐS mới thực sự đi vào cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ CNS cộng đồng thôn Xuân Tiên cho biết: “Nhờ hoạt động của tổ, người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, sử dụng các ứng dụng số thành thạo hơn. Từ đó, việc truyền tải thông tin của thôn kịp thời, người dân chủ động thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại”.

Từ hiệu quả ở các thôn Bà Triệu, Xuân Tiên có thể thấy, CĐS ở Triệu Sơn không dừng ở những phong trào mà đang được duy trì bằng mạng lưới Tổ CNS cộng đồng phủ khắp các thôn. Hiện nay, cả 23 thôn đều đã thành lập Tổ CNS cộng đồng với từ 5 - 6 thành viên/tổ. Thành viên là cán bộ thôn, tổ chức đoàn thể và những người am hiểu công nghệ, được tập huấn thường xuyên để cập nhật kỹ năng. Sau khi sáp nhập thôn, đầu tháng 7 vừa qua các tổ nhanh chóng được kiện toàn và tiếp tục duy trì hoạt động.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các Tổ CNS cộng đồng duy trì hướng dẫn người dân tại nhà văn hóa; phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã thực hiện các đợt cao điểm. Đồng thời, đến tận nhà hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng số cho người dân, nhất là đối với người cao tuổi và người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Nhờ cách làm đó, đến nay tỷ lệ người dân kích hoạt thành công VNeID đạt 75,4%; tỷ lệ tích hợp thẻ BHYT trên VNeID đạt 50%; 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 80%.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho biết: “Tổ CNS cộng đồng là lực lượng trực tiếp đưa CĐS đến với người dân, giúp người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số thuận lợi hơn, trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân trong thực hiện CĐS. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, tăng cường tập huấn, cập nhật kỹ năng cho thành viên, phát huy vai trò của các đoàn thể để đưa CNS đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”.

Bài và ảnh: Thùy Linh