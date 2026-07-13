Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Thanh Hóa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Chi bộ Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 8 - Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ xét xử, giải quyết án.

Một phiên tòa trực tuyến được Tòa án Nhân dân khu vực 8 tổ chức.

TAND khu vực 8 được thành lập trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của TAND các huyện Thọ Xuân và Yên Định cũ. Đây là địa bàn có dân số đông, hằng năm phát sinh số lượng lớn các vụ, việc mà tòa án phải giải quyết, xét xử. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, biên chế của đơn vị còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều cán bộ, công chức phải công tác xa nhà.

Thêm vào đó, sau khi đi vào hoạt động, thẩm quyền xét xử, giải quyết án của tòa án cấp khu vực được mở rộng, phải đảm nhận các loại án khó vốn thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh trước đây. Ngoài ra, việc Quốc hội thông qua nhiều luật, bộ luật sửa đổi, bổ sung cũng đòi hỏi cán bộ, công chức phải dành thời gian nghiên cứu, cập nhật để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Thẩm phán Lê Xuân Tuyên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 8 cho biết: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chi ủy chi bộ đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn triển khai đồng bộ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Quốc hội và TAND tối cao giao. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử các loại án.

Cụ thể, xác định con người là nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu, Chi bộ TAND khu vực 8 đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn trước mắt, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Yêu cầu công chức giữ chức danh tư pháp chủ động tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm, lớp bồi dưỡng, tập huấn của tòa án cấp trên tổ chức... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xét xử, giải quyết các loại án khó, phức tạp. Tăng cường tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm theo đúng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Đồng thời tổ chức, phát động các phong trào thi đua “Vì công lý”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cải tiến phương pháp công tác, lề lối làm việc. Định kỳ hàng tuần, TAND khu vực 8 tổ chức giao ban công tác, học tập, trao đổi chuyên môn đều đặn hàng tuần. Qua đó kịp thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tuyệt đối không để án quá thời hạn giải quyết theo luật định và hạn chế tối đa án hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Quá trình giải quyết án, nhất là các tranh chấp dân sự, hành chính có tính chất phức tạp, lãnh đạo TAND khu vực 8 đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, thẩm định, định giá tài sản, hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa vụ việc ra giải quyết, xét xử. Đồng thời, chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, giải quyết triệt để các tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần củng cố và gắn kết tình cảm trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Đối với án hình sự, đơn vị đã nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng dân chủ, đảm bảo các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định.

Với nhiều cách làm hiệu quả, trong 6 tháng công tác năm 2026, TAND khu vực 8 đã giải quyết, xét xử 503 vụ, việc trong tổng số 773 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 65,7%. Các vụ, việc còn lại đều đang trong thời hạn luật định. Trong số các vụ án đã giải quyết, có 9 vụ án được xét xử theo hình thức trực tuyến và 13 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Đáng chú ý, so với tổng số vụ án thụ lý của đơn vị, án dân sự chiếm phần lớn với 670 vụ, trong đó có nhiều vụ, việc có tính chất phức tạp, nảy sinh trong cộng đồng dân cư đã lâu, trong khi việc thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan gặp nhiều khó khăn. Song với tinh thần, trách nhiệm cao, Tòa án Nhân dân khu vực 8 đã giải quyết, xét xử 407 vụ, đạt tỷ lệ 60,7%. Đặc biệt, tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết loại án này đạt tỷ lệ tới 69,2%.

Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 8, thẩm phán Lê Xuân Tuyên cho biết thêm: Nhìn chung, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án ở đơn vị ngày càng được nâng cao, không để xảy ra tình trạng án quá hạn. Các bản án được tuyên đảm bảo tính nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Kết quả đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hiện tại, TAND khu vực 8 đang tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” (15/6/2026 - 15/9/2026). Thông qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, giải quyết, xét xử các loại vụ việc bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu được giao.

Bài và ảnh: Đồng Thành