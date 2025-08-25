Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả công tác GS, PBXH; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Lê Phượng

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã tập hợp được 40.705 lượt ý kiến tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đặc biệt là nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp những kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền.

Hoạt động GS, PBXH của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, từng bước đi vào nền nếp, bài bản, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm với sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã tổ chức 9.896 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tham gia giám sát 8.201 cuộc; tổ chức 4.450 cuộc góp ý, PBXH đối với các cơ chế chính sách của tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc 6 nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,79%, cao nhất từ trước tới nay.

Công tác tập hợp, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tổ chức 214 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và 41.950 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri, tổng hợp trên 300 nhóm vấn đề gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp. Qua việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Quốc hội, HĐND, Chính phủ và UBND các cấp, mặt trận đã thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác GS, PBXH của ủy ban MTTQ các cấp đã từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc lựa chọn hình thức ngày càng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; nội dung, đối tượng phù hợp, kết quả sát đúng, kiến nghị khách quan, rõ ràng; tăng cường giám sát các vụ việc thường xuyên, đột xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, đã góp phần nâng cao vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Qua đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thi hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ trong công tác GS, PBXH thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội; duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên MTTQ các cấp trong tỉnh và các hội nghị giao ban nắm tình hình Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh, nhất là các vấn đề trong triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Đối với công tác bồi dưỡng, tập huấn, tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ GS, PBXH; phát huy vai trò của ủy viên ủy ban, hội đồng tư vấn trong tham gia GS, PBXH. Tăng cường sự tham gia của các cơ quan truyền thông; công khai, minh bạch kết quả GS, PBXH. Phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác mặt trận, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU; Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 2 cấp trong tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, mở rộng các hình thức phát huy dân chủ, tập hợp ý kiến Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nguyễn Thị Phương

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh