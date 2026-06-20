Phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền pháp luật

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người dân thôn Đông Lỗ (xã Thiệu Hóa) đoàn kết XDNTM, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Sau sáp nhập, xã Cẩm Thủy có 23 thôn, 7.300 hộ dân với tổng dân số 30.525 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43,6%. Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng thiết thực, linh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy Trần Thị Hạnh chia sẻ: Để đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng cụ thể, lấy người dân làm trung tâm, gắn tuyên truyền với lợi ích thiết thực và đời sống thường ngày tại cơ sở. Trong đó, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gắn kết tuyên truyền với các hoạt động thực tế, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để đưa chủ trương, chính sách đến người dân nhanh chóng, thuyết phục, MTTQ xã đã tận dụng nền tảng mạng xã hội facebook, zalo lan tỏa kịp thời, nhanh chóng các văn bản pháp luật, chính sách mới; biên tập tài liệu điện tử về các quy định của pháp luật giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, MTTQ và các tổ chức thành viên xã đăng tải hơn 200 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó nhiều tin, bài tuyên truyền pháp luật về: Đất đai, dân sự, hình sự, phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, an ninh, quốc phòng.

Để công tác PBGDPL đạt hiệu quả, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL đến MTTQ các xã, phường. Từ đó, MTTQ cơ sở đã đưa công tác PBGDPL vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh: Việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, PBGDPL giúp tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các chủ trương, đường lối đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. MTTQ đã chú trọng phối hợp với các lực lượng, các tổ chức thành viên duy trì nhóm nòng cốt, các mô hình, câu lạc bộ về tuyên truyền pháp luật. Các hình thức và hoạt động tuyên truyền, PBGDPL ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định, các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, những lĩnh vực dễ phát sinh đơn, thư khiếu kiện, dễ tạo thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Điểm nhấn của công tác PBGDPL được MTTQ các cấp triển khai hiệu quả đó là phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình điển hình gắn với hoạt động PBGDPL như: Duy trì các nhóm nòng cốt phục vụ công tác tuyên truyền tại khu dân cư (KDC); kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở tại 100% thôn, tổ dân phố cùng các mô hình liên quan đến pháp luật như: Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; KDC bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; KDC phòng, chống tội phạm ma túy; KDC không bạo lực gia đình...

Với nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ dân trí của người dân, thời gian qua, MTTQ xã Hà Trung đã phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Trung Bùi Văn Mạnh, cho biết: Cùng với việc duy trì hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở để truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, MTTQ xã còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, chú trọng hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của cơ quan Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Với những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bài và ảnh: Phan Nga