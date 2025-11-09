Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, kinh tế tập thể, HTX có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để có được những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ Hội Nông dân (HND) tỉnh.

HTX Đông Tiến ứng dụng công nghệ cao đưa vào sản xuất hơn 2.000m2 lan Hồ Điệp.

Giai đoạn 2020-2025, nhiều mô hình liên kết chuỗi giá trị giữa hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, HTX, doanh nghiệp đã được hình thành, nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã mạnh dạn đầu tư và thành lập được 105 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 554 tổ hợp tác, 132 HTX, 152 chi HND nghề nghiệp, 1.107 tổ HND nghề nghiệp, với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, nuôi trồng, chế biến thủy sản,...

HTX dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến được thành lập tháng 9/2012, trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả và hoa. HTX ban đầu có 7 thành viên, số vốn điều lệ hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hút được 21 thành viên và nâng tổng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng. Năm 2018, HTX xây dựng 11 nhà màng để sản xuất rau các loại, cà chua, dưa Kim Hoàng Hậu, dưa chuột baby... Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả, hoa hữu cơ. Trung bình một năm HTX cung cấp ra thị trường 120 tấn rau củ quả, chủ yếu ở trong tỉnh và một số tỉnh, thành như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An... Đến năm 2019, HTX mở rộng mô hình sản xuất thêm 4.500m2 với 4 nhà màng để sản xuất rau, củ, quả hữu cơ và thực hiện tích tụ tập trung hơn 30ha đất sản xuất lúa tại địa phương để hình thành khu sản xuất quy mô lớn. Ngoài ra, HTX đã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa Kim Hoàng Hậu với 5 HTX trên địa bàn tỉnh và thành lập doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đến năm 2024, HTX đã khẳng định vị thế của mình trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khi thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa vào sản xuất hơn 2.000m2 lan Hồ Điệp. HTX đã và đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và hàng chục lao động thời vụ với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

HTX Hồng Ân là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Tín. HTX tự sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gà, với số lượng trên 35.000 con, sản lượng 70.000kg/lứa, một năm gần 3 lứa, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, doanh thu 4 tỷ đồng/năm, thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng hơn 2 tỷ đồng/năm. Hằng năm, HTX chuyển giao bộ khoa học - kỹ thuật, phổ biến kiến thức kinh nghiệm 40 hộ, tạo việc làm thường xuyên 15 lao động và 15 - 20 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Giúp đỡ được 5 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển SXKD.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, các cấp hội đã tập trung tổ chức tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân các bước thành lập tổ hợp tác, HTX từ khâu khảo sát, lập dự án đến tổ chức hoạt động SXKD, dịch vụ theo quy định. Các cấp hội đã triển khai thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân có hiệu quả, coi đó là đòn bẩy quan trọng để nâng cao chất lượng các phong trào, như: tín chấp với các ngân hàng hỗ trợ 17 nghìn tỷ đồng cho nông dân vay vốn phát triển SXKD; xây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân với 38,9 tỷ đồng, cho 726 hộ vay với 418 dự án phát triển SXKD theo nhóm hộ. Từ đó, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh ở từng địa phương, tạo ra nông sản hàng hóa, dịch vụ chất lượng, hiệu quả cao, xây dựng các sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn thực phẩm. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh, hàng năm cung ứng hơn 30 nghìn tấn vật tư nông nghiệp chất lượng như phân bón, giống theo hình thức chậm trả cho nông dân. Vận động hội viên, nông dân thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; hỗ trợ nông dân kết nối cung cầu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: "Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về xây dựng chi hội, tổ HND nghề nghiệp và phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, vận động, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình chi hội, tổ HND nghề nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX trong nông nghiệp. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học - công nghệ trong SXKD; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, giá cả vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông sản; đẩy mạnh công tác kết nối thị trường; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân; tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho hội viên".

Bài và ảnh: Hoàng Lan