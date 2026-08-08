Phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Các đại biểu dự buổi ký kết.

Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giai đoạn 2021-2026, hai bên đã phối hợp tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại lễ ký kết.

MTTQ các cấp phối hợp với các chùa, thiền viện vận động Phật tử và Nhân dân tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, tặng quà tết cho người nghèo, cứu trợ thiên tai, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, với tổng nguồn lực vận động đạt 159,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Theo nội dung ký kết, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của tăng, ni, Phật tử và Nhân dân; phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh trao bản ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Các nội dung phối hợp được triển khai thường xuyên, liên tục, hỗ trợ nhau thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của mỗi bên.

Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ phối hợp.

Phan Nga