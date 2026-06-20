Phát huy tiềm năng du lịch từ liên kết vùng

Sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng với biển, rừng, di sản văn hóa và các điểm du lịch cộng đồng đặc sắc, Thanh Hóa có nhiều điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm phong phú. Những năm gần đây, việc tăng cường kết nối giữa các vùng du lịch đang mở ra hướng đi mới, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo động lực cho ngành du lịch phát triển bền vững.

Năm 2026, xã Thạch Quảng đặt mục tiêu đón 180.000 lượt khách đến thác Mây, tổng thu từ du lịch đạt 3 tỷ đồng.

Những ngày hè, Eo Gió Bãi Ngang thuộc xã Quảng Bình đón đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không sở hữu khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các dịch vụ giải trí sôi động, điểm đến này vẫn tạo được sức hút riêng nhờ vẻ đẹp hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên. Nhiều du khách quan tâm sau khi đến Eo Gió Bãi Ngang không chỉ là trải nghiệm tại một điểm đến đơn lẻ mà mong muốn được khám phá thêm các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng hoặc văn hóa ở khu vực miền núi để kéo dài hành trình.

Anh Lê Đình Sơn, Quản lý Eo Gió Bãi Ngang cho biết: “Khi đến đây, nhiều du khách thường hỏi thêm về các điểm du lịch khác của Thanh Hóa để có thêm lựa chọn trong chuyến đi. Đây cũng là điều chúng tôi mong muốn, bởi khi các điểm đến được kết nối với nhau sẽ tạo thêm nhiều trải nghiệm cho du khách và giúp các đơn vị du lịch cùng phát triển”.

Từ câu chuyện của Eo Gió Bãi Ngang có thể thấy nhu cầu trải nghiệm theo chuỗi hành trình của du khách ngày một cao. Đây cũng là bài toán mà du lịch Thanh Hóa trăn trở nhiều năm qua. Dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú trải dài từ biển đến miền núi, từ các di sản văn hóa, lịch sử đến du lịch sinh thái, cộng đồng, song nhiều điểm đến vẫn phát triển tương đối độc lập. Không ít du khách đến biển rồi rời Thanh Hóa mà chưa có cơ hội khám phá những giá trị đặc sắc ở các vùng khác. Một số điểm đến giàu lợi thế ở miền Tây Thanh Hóa vẫn chưa thu hút được lượng khách tương xứng; trong khi thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại các khu du lịch trọng điểm vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Tại xã Thạch Quảng, thác Mây là một trong những điểm đến đang được địa phương chú trọng đầu tư. Với vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng cùng những giá trị văn hóa bản địa còn được gìn giữ khá nguyên vẹn, nơi đây ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết: “Địa phương xác định phát triển du lịch phải gắn với liên kết vùng và phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và các địa phương trong tỉnh để xây dựng các tuyến tham quan kết nối thác Mây với các khu du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Tương tự, thác Muốn tại xã Điền Quang cũng đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch sinh thái của Thanh Hóa. Quần thể thác Muốn sở hữu 43 thác nước lớn nhỏ cùng các hang động tự nhiên như hang Mộng, hang Bụt và hang Bến Bai. Đáng chú ý, thác Muốn nằm trên trục kết nối giữa suối Cẩm Lương và Khu Du lịch sinh thái Pù Luông. Đây là lợi thế quan trọng để hình thành các tour du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng liên vùng, kết nối những điểm đến đặc trưng của miền Tây Thanh Hóa.

Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, cho biết: “Phát triển du lịch được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030. Hiện nay, xã đã hoàn thành quy hoạch Khu Du lịch thác Muốn với diện tích gần 150ha, đồng thời kết nối với khu vực hồ Duồng Cốc để tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Mục tiêu là xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, kết nối với suối Cẩm Lương và Khu Du lịch Pù Luông để hình thành chuỗi điểm đến hấp dẫn, mục tiêu đón trên 200 nghìn lượt khách mỗi năm vào năm 2030”.

Theo ông Dũng, địa phương cũng chú trọng quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, hạn chế phát sinh các điểm kinh doanh tự phát nhằm giữ gìn nét nguyên sơ của cảnh quan và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Tín hiệu tích cực từ các điểm đến cho thấy hướng đi liên kết vùng đang phát huy hiệu quả. Trong những năm gần đây, ngành du lịch Thanh Hóa ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu. Năm 2024, toàn tỉnh đón 15,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt gần 33.815 tỷ đồng. Đến năm 2025, lượng khách tăng lên hơn 16,2 triệu lượt, tổng thu đạt trên 45.600 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa đã đón khoảng 5,65 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt gần 10.700 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, cơ cấu du lịch cũng đang có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây du lịch biển đóng vai trò chủ đạo thì hiện nay các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đang ngày càng thu hút du khách. Điều này cho thấy không gian du lịch của Thanh Hóa đang được mở rộng, tạo cơ hội để nhiều địa phương cùng tham gia vào phát triển các sản phẩm du lịch.

Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt gần 49.500 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, ngành du lịch của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa các vùng, các điểm đến và các doanh nghiệp lữ hành nhằm tạo nên các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.

Lợi thế lớn nhất của Thanh Hóa không nằm ở một điểm đến riêng lẻ mà ở sự đa dạng của toàn bộ hệ thống tài nguyên du lịch. Khi các điểm đến được kết nối thành những hành trình hoàn chỉnh, mỗi vùng đất sẽ phát huy được thế mạnh riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau để tạo nên thương hiệu du lịch xứ Thanh. Liên kết vùng vì thế không chỉ là giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch mà còn là động lực quan trọng để Thanh Hóa nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh