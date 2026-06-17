Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên số

Hôm nay (17/6), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, mà còn là dịp nhìn lại vai trò của một lực lượng luôn đồng hành cùng dân tộc qua chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Muốn hiện thực hóa khát vọng đó cần nhiều nguồn lực. Bên cạnh nguồn lực về kinh tế, khoa học-công nghệ và con người, còn một nguồn lực quan trọng khác, đó là niềm tin xã hội. Niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào con đường phát triển của đất nước chính là nền tảng tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân tộc.

Bên cạnh truyền thống vẻ vang và số lượng hội viên đông đảo, điều làm nên sức mạnh và vị thế của Hội Cựu chiến binh còn ở uy tín chính trị được tạo dựng từ sự cống hiến, hy sinh và tinh thần kỷ luật, gương mẫu của nhiều thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc vun đắp nguồn lực ấy. Bên cạnh truyền thống vẻ vang và số lượng hội viên đông đảo, điều làm nên sức mạnh và vị thế của Hội Cựu chiến binh còn ở uy tín chính trị được tạo dựng từ sự cống hiến, hy sinh và tinh thần kỷ luật, gương mẫu của nhiều thế hệ “ Bộ đội Cụ Hồ ”.

Hơn 36 năm qua, Hội Cựu chiến binh luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ở đâu có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, ở đó tinh thần đoàn kết được củng cố, kỷ cương được giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường.

Uy tín từ quá trình cống hiến, kinh nghiệm thực tiễn và sự gương mẫu trong cuộc sống giúp tiếng nói của họ có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Mỗi hội viên vừa là người tuyên truyền, vừa là người góp phần giữ gìn niềm tin ở cơ sở.

Niềm tin xã hội cũng được bồi đắp từ những việc làm cụ thể. Hàng vạn cựu chiến binh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho người lao động. Hàng nghìn căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng. Nhiều hội viên nghèo được giúp đỡ vươn lên. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao.

Những việc làm ấy không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, tri ân người có công mà còn tiếp tục bồi đắp và lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh là tiếp tục giữ gìn truyền thống và đổi mới để phát huy hiệu quả nguồn lực ấy. Đổi mới trước hết là đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động. Hội phải thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; gần cơ sở, gần hội viên và gắn bó với nhân dân hơn. Phải phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cũng như đời sống hội viên và tham gia phát triển kinh tế; gương mẫu trong đời sống tại địa phương.

Bên cạnh đó, đổi mới cũng gắn với chuyển đổi số khi không gian mạng đã trở thành một mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hôm nay không chỉ thể hiện ở sự gương mẫu trong đời sống mà còn ở bản lĩnh bảo vệ sự thật, lan tỏa thông tin tích cực và góp phần củng cố niềm tin xã hội trên môi trường số.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII vừa xác định phương hướng cho nhiệm kỳ mới, vừa tạo động lực để Hội Cựu chiến binh tiếp tục khẳng định giá trị trong bối cảnh mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII vừa xác định phương hướng cho nhiệm kỳ mới, vừa tạo động lực để Hội Cựu chiến binh tiếp tục khẳng định giá trị trong bối cảnh mới. Giá trị ấy không chỉ được đo bằng số lượng phong trào hay những chỉ tiêu hoàn thành, mà trước hết bằng khả năng đổi mới, thích ứng và phát triển; khả năng củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội và góp phần giữ vững nền tảng chính trị của đất nước.

Đó cũng là cách những người lính Cụ Hồ tiếp tục cống hiến và tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới.

Nguồn: https://nhandan.vn/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-trong-ky-nguyen-so-post969592.html