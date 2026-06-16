Đội thi số 6 giành giải nhất Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026 đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải hội thi.

Qua 4 phần thi gồm: Tài năng, kiến thức, xử lý tình huống và hùng biện, các đội thi đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản, sáng tạo, cống hiến cho người xem nhiều câu chuyện cảm động.

Trong đó, ở phần thi Tài năng, các đội đã sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền là những nhiệm vụ thường xuyên. Nhiều tiểu phẩm có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, tái hiện chân thực những câu chuyện xảy ra hằng ngày tại địa bàn cơ sở, qua đó truyền tải thông điệp về vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đối với cộng đồng.

Một tiểu phẩm tại hội thi.

Đáng chú ý, trong phần thi xử lý tình huống, các đội tuyển đã xây dựng nhiều tình huống là các vấn đề nảy sinh trong đời sống hằng ngày ở cơ sở, từ đó đề ra phương án giải quyết phù hợp, vừa thấu tình, đạt lý, vừa có tính thuyết phục.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi đã phản ánh toàn diện chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cũng như khả năng vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác tại cơ sở.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tổng kết hội thi.

Nhiều phần thi được đầu tư bài bản, sáng tạo, gắn chặt với thực tiễn địa bàn, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong phối hợp, hỗ trợ công an cấp xã giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao giải phụ cho các cá nhân, tập thể tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải khuyến khích, 2 giải ba, 1 giải nhì, 1 giải nhất cho các đội thi. Đội thi số 6 gồm các xã: Tiên Trang, Các Sơn, Quảng Chính, Quảng Bình, Quảng Ngọc và các phường Ngọc Sơn, Tân Dân đoạt giải nhất hội thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao giải nhất cho đội thi số 6.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trịnh Văn Giang trao giải nhì cho đội thi.

Ban Tổ chức trao giải ba cho các đội thi.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho đội thi.

Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026 do UBND tỉnh khai mạc sáng nay (16/6) tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời là dịp để các địa phương, đội thi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng và xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của những người đang ngày đêm âm thầm góp sức giữ gìn sự bình yên cho từng thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư.

Đỗ Đức