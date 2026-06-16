Thông qua kết quả kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại 13 xã

Chiều 16/6, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; chuyển đổi số; công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân tại 13 xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Các xã được kiểm tra gồm: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang.

Sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban thường vụ đảng ủy các xã đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng hệ thống chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bài bản, đồng bộ, bảo đảm thống nhất giữa mục tiêu phát triển kinh tế với xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bộ máy sau sắp xếp nhanh chóng ổn định. Việc phân công, phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ đạt mức cao. Các xã đã đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các địa phương cũng đã chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch, đầu tư công và phát triển hạ tầng được quan tâm thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Việc bố trí vốn đầu tư công bảo đảm tập trung, ưu tiên các công trình trọng điểm, có tính lan tỏa cao.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Cẩm Thủy phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và dân vận tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một vài địa phương có thời điểm chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ; việc cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp còn chậm, chất lượng một số chương trình, kế hoạch chưa cao; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số giữa các địa phương chưa đồng đều; việc phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở có lúc chưa kịp thời...

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối với ban thường vụ đảng ủy 13 xã. Các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra để xây dựng giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của ban thường vụ đảng ủy các xã trong thực hiện các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến của ban thường vụ đảng ủy các xã để hoàn thiện báo cáo và thông báo kết luận trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ đảng ủy các xã cần xây dựng kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành để đạt kết quả tốt nhất.

Cùng với đó, cần tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với một số lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đặc biệt, các địa phương cần quan tâm làm tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, trong đó chú trọng việc lựa chọn tên gọi phù hợp sau sáp nhập.

Tố Phương