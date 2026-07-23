Phát huy hiệu quả nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài

Sáng 23/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao; Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trụ sở công an các xã, phường trong tỉnh.

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chương trình, dự án lớn nhất cả nước. Từ năm 2020 đến nay, có 64 tổ chức với 144 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại với giá trị cam kết đạt 28,4 triệu USD được triển khai trên địa bàn tỉnh. Kinh phí giải ngân cho các chương trình, dự án trung bình hàng năm đạt 0,6-0,8 triệu USD.

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an chia sẻ một số vấn đề lưu ý trong công tác quản lý nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có quan hệ hợp tác với 23 sở, ngành, tổ chức cấp tỉnh, hoạt động tại 60 doanh nghiệp và 132/166 xã phường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là kênh ngoại giao nhân dân quan trọng giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng ra thế giới.

Tuy nhiên, công tác phi chính phủ nước ngoài cũng tiềm ẩn một số yếu tố cần lưu ý trong công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phi chính phủ nước ngoài; một số vấn đề lưu ý trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ về hiệu quả của các chương trình phi chính phủ do Hội phối hợp triển khai.

Các tham luận tại hội nghị tập trung trao đổi giải pháp nâng cao công tác thẩm định các khoản viện trợ và hiệu quả công tác xúc tiến, vận động viện trợ, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ; tình hình tiếp nhận, quản lý các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, y tế; vai trò của cấp ủy, chính quyền trong vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn các xã, phường...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận kết quả tích cực trong công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn vừa qua. Các nguồn lực đã đi đúng định hướng, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các chương trình triển khai thành công đã góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh, của đất nước, tạo thuận lợi cho công tác xúc tiến đầu tư, thương mại của Thanh Hóa. Nhiều mô hình sau khi triển khai được các địa phương nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và hỗ trợ nhóm người yếu thế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng nêu một số bất cập, hạn chế trong công tác phi chính phủ nước ngoài như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế; có nơi còn nặng về vận động tài trợ mà chưa gắn liền với công tác quản lý nhà nước về thẩm định, quản lý, triển khai nguồn vốn; việc tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ở cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập.

Để phát huy ý nghĩa, hiệu quả công tác phi chính phủ giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Trong đó, lưu ý một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về an ninh; đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền; nâng cao hiệu quả hợp tác; thống nhất quan điểm không vì kêu gọi viện trợ mà buông lỏng các yếu tố quản lý nhà nước; phân định rõ trách nhiệm của sở, ngành, đơn vị liên quan trong quản lý; nâng cao vận động nguồn vốn gắn với quy hoạch tỉnh về các lĩnh vực phát triển.

Các ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng dữ liệu tập trung về hoạt động phi chính phủ; tham mưu chọn lọc nguồn vốn trên cơ sở hiệu quả, an toàn; tranh thủ tốt nguồn lực quốc tế đối với phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Minh Hằng