Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI

Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang lắp đặt và đưa vào sử dụng 70 hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 41 vị trí, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Từ khi được lắp đặt và đưa vào hoạt động, hệ thống camera AI đã phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh. Chủ yếu là các lỗi người điển khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe...

Với tính năng hiện đại, hệ thống camera AI có khả năng giám sát lưu lượng, điều tiết giao thông, nhận diện biển số, nhận diện người điều khiển phương tiện; có thể phát hiện cùng lúc nhiều phương tiện hoặc một người vi phạm nhiều lỗi cùng thời điểm với độ chính xác rất cao.... Các trường hợp vi phạm đều được tự động ghi nhận, trích xuất dữ liệu và chuyển về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh để phân tích và xử lý. Qua đó giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch trong công tác xử phạt.

Hệ thống camera AI giám sát các phương tiện giao thông

Công nghệ AI đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các hành vi khó quan sát bằng phương pháp thủ công, điển hình là các lỗi: không thắt dây đai an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Đây cũng là những lỗi chiếm tỷ lệ cao nhất được phát hiện kể từ khi hệ thống đi vào hoạt động. Tính riêng trong 3 ngày từ 14/11 đến 16/11, hệ thống camera AI trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 164 trường hợp lỗi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô.

Hình ảnh từ camera AI truyền về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh, Công an tỉnh Thanh Hóa .

Tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh, dữ liệu từ các camera AI được phân tích theo thời gian thực. Mọi trường hợp nghi vấn đều được đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu trước khi hoàn tất hồ sơ xử phạt. Quy trình kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ và thẩm định thủ công nhằm đảm bảo tính chính xác, hạn chế tối đa sai sót.

Camera AI được lắp đặt tại các tuyến giao thông

“Khi chúng tôi triển khai lắp hệ thống camera AI theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện việc thông báo để xử phạt nguội qua hệ thống Camera AI thì thấy rằng ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt và dần dần hình thành ý thức khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật. Camera AI sẽ quan sát các phương tiện tham gia giao thông và từ đó chúng tôi sẽ trích xuất các hình ảnh, dữ liệu sau đó, qua công tác nghiệp vụ chúng tôi sẽ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật” Thượng tá Trang Công Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

Việc ứng dụng công nghệ AI vào giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn là một trong những bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng công an, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, điều tiết và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới camera AI, đẩy mạnh xử phạt nguội; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Lê Quỳnh