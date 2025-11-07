Phát động chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

Chiều 7/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Kế hoạch được Cục thuế, Bộ Tài chính triển khai đồng loạt trên toàn quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch.

Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Thanh Hóa, chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/11/2025 đến ngày 30/12/2025 trên phạm vi toàn tỉnh.

Trọng tâm triển khai tại thuế cơ sở, các địa bàn có nhiều hộ khoán như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương xóa bỏ thuế khoán và thay đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026; lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế.

Trưởng thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại buổi lễ phát động.

Với thông điệp: “60 ngày hành động, chuyển đổi thực chất, nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Thanh Hóa đặt quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ kinh doanh trên địa bàn hiểu và áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế theo phương pháp kê khai từ 1/1/2026; tất cả hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi phương thức khuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; 100% người nộp thuế thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải thực hiện đăng ký, sử dụng thành công và thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử thuận lợi, dễ dàng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có 92.521 hộ kinh doanh, trong đó có 2.335 hộ đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, 31.684 hộ kinh doanh phải nộp thuế theo phương pháp khoán, 58.502 hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế, khoảng 2.031 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Việc chuyển đổi từ khoán sang kê khai là bước tiến lớn nhằm tạo ra nền kinh tế hiệu quả, minh bạch và công bằng, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

13 Trưởng thuế cơ sở ký kết các phong trào thi đua tại lễ phát động.

Khánh Phương