Pháp triển khai chương trình nghĩa vụ quân sự tình nguyện

Tổng thống Emmanuel Macron vừa công bố chương trình nghĩa vụ quân sự tình nguyện năm 2026 dành cho thanh niên 18 - 19 tuổi, nhằm tuyển 3.000 người ngay trong năm đầu tiên và mở rộng lên 50.000 vào năm 2035, trong nỗ lực tăng cường phòng thủ khi châu Âu đối mặt rủi ro an ninh từ Nga sau chiến sự Ukraine.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 27/11 công bố chương trình nghĩa vụ quân sự tình nguyện năm 2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại căn cứ Varces, vùng Alps, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chương trình sẽ vận hành thử nghiệm từ mùa hè năm sau và kéo dài khoảng 10 tháng. Theo ông Macron, lực lượng tình nguyện sẽ phục vụ trong nước và tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, không tham gia chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh đây là lựa chọn bổ sung cho giới trẻ, không phải khôi phục chế độ nghĩa vụ bắt buộc đã chấm dứt từ năm 1996. Nhà lãnh đạo Pháp lặp lại cảnh báo rằng Nga tiếp tục mở rộng ảnh hưởng khi nhận thấy điểm yếu từ các quốc gia châu Âu, trong bối cảnh chiến sự Ukraine đặt EU trong tình trạng báo động.

Tổng thống Macron nói: “Chúng ta cần sự huy động,” nhấn mạnh Pháp phải “sẵn sàng và được tôn trọng” mà không nhắm vào bất kỳ kẻ thù cụ thể nào. Ông mô tả sáng kiến này là phản ứng trước “sự gia tăng nhanh chóng của các cuộc khủng hoảng” mà Pháp đang phải đối mặt.

Thông báo này cũng đánh dấu việc chấm dứt Chương trình Dịch vụ Quốc gia Toàn cầu, một sáng kiến về tham gia công dân mà Macron từng thúc đẩy cho tất cả thanh niên Pháp. Trong năm 2025, ông Macron đã đề xuất gói tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 6,5 tỷ euro trong hai năm. Mục tiêu của Pháp là nâng ngân sách quốc phòng lên 64 tỷ euro vào năm 2027, gấp đôi mức 32 tỷ euro khi ông nhậm chức năm 2017. Pháp hiện có khoảng 200.000 quân nhân thường trực và hơn 40.000 quân dự bị. Chính phủ đặt mục tiêu nâng số quân dự bị lên 100.000 người vào năm 2030.

Tổng thống Macron cho biết cần làm rõ để tránh mọi nhầm lẫn rằng chương trình này không phải là kế hoạch đưa thanh niên Pháp tới Ukraine. Mục tiêu của chương trình là củng cố lực lượng trong nước chứ không phải triển khai lực lượng ra tiền tuyến.

Một loạt quốc gia châu Âu cũng đang tìm cách mở rộng lực lượng quân sự. Đức vừa qua thúc đẩy mô hình phục vụ tự nguyện mới và chờ Quốc hội thông qua. Chính phủ Bỉ gửi thư đến thanh niên 17 tuổi để thu hút 500 ứng viên cho khóa nhập ngũ từ tháng 9 năm sau. Ba Lan triển khai chương trình tập huấn quân sự tự nguyện với mục tiêu đào tạo 100.000 người mỗi năm từ 2027, hướng tới xây dựng lực lượng dự bị lớn trong bối cảnh lo ngại Nga gia tăng.

Lê Hà

Nguồn: Euronews