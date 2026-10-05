Ấn Độ kêu gọi các cường quốc mới nổi và tầm trung tăng cường hợp tác

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho rằng các cường quốc mới nổi và tầm trung cần có một chương trình nghị sự hợp tác rộng lớn, từ hòa bình, an ninh quốc tế, thương mại đến chuỗi cung ứng, y tế, kết nối, ứng phó biến đổi khí hậu và quốc phòng, trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi sâu sắc.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Munich 2026 ngày 4/10, Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh, các nước không thuộc nhóm những cường quốc lớn nhất có thể phối hợp, hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao của nhau và cùng tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột, bất đồng và căng thẳng.

Theo ông, một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác là đầu tư và thương mại. Ông dẫn ví dụ về quan hệ giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU), cho rằng quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm đã cho thấy nhu cầu tăng cường hợp tác kinh tế và giảm các rào cản trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi.

Trong lĩnh vực quốc phòng, ông Jaishankar cho rằng, lĩnh vực quốc phòng đang chứng kiến những chuyển biến đáng kể, tạo thêm dư địa hợp tác giữa các nước mới nổi và tầm trung.

Trong phát biểu, ông Jaishankar cũng đề cập những biến động địa chính trị và quan điểm của Ấn Độ về quan hệ với các đối tác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Ấn Độ-Nga, cho rằng lịch sử hợp tác giữa hai nước từ những năm 1950 vẫn có ý nghĩa đối với New Delhi. Ông cho biết kim ngạch thương mại Ấn Độ-Nga hiện khoảng 67 tỷ USD, trong đó nhập khẩu năng lượng gia tăng kể từ năm 2022 là một yếu tố quan trọng.

Ngoại trưởng Jaishankar đồng thời bày tỏ quan ngại về những tác động của căng thẳng tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng. Ông cảnh báo sự gián đoạn năng lượng và thương mại có thể tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân, trong khi thị trường năng lượng đang ở trạng thái bất ổn.

Theo ông Jaishankar, thế giới đang thay đổi, cùng với đó là chương trình nghị sự và cấu trúc của hệ thống quốc tế. Trong bối cảnh này, việc các cường quốc mới nổi và tầm trung tăng cường phối hợp có thể tạo thêm động lực cho hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Thu Uyên