Robot hình người đảm nhiệm nhiều công việc mới trên thế giới

Từ sân khấu biểu diễn, nhà hàng đến bệnh viện và dây chuyền sản xuất, robot hình người đang dần được đưa vào những công việc trước đây chủ yếu do con người đảm nhiệm. Cùng với sự phát triển của phần cứng, các doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để robot có thể hiểu mệnh lệnh, tương tác và xử lý nhiệm vụ trong môi trường thực tế.

Tại Mỹ, robot hình người đã xuất hiện trên các chương trình tìm kiếm tài năng. Vũ công đường phố người Trung Quốc Mufay lọt vào vòng chung kết chương trình India’s Got Talent cùng các robot của công ty UN3. Để robot thực hiện chính xác những động tác phức tạp, các kỹ sư phải ghi lại chuyển động của con người, mô phỏng trên máy tính rồi chuyển dữ liệu sang robot. Một tiết mục chỉ kéo dài 30 giây có thể mất nhiều ngày hoặc vài tuần để hoàn thiện.

Tại Pháp, AI và robot đang được thử nghiệm tại một số cơ sở y tế, chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh. Trợ lý AI Levana có thể tái tạo giọng nói của người thân bệnh nhân, đồng thời sử dụng thông tin về những kỷ niệm tích cực để duy trì cuộc trò chuyện. Theo các nhân viên chăm sóc, công nghệ này có thể giúp làm dịu bệnh nhân trong những thời điểm kích động. Robot hình người Miroi cũng được sử dụng để khuyến khích giao tiếp và tương tác.

Tại Karachi, Pakistan, hai robot Rubia và Jojo được sử dụng tại một nhà hàng, đảm nhiệm việc mang pizza, chuyển thức ăn thừa và hỗ trợ khách lựa chọn món.

Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển “bộ não AI” cho robot hình người. Công ty Spirit AI đã thu thập dữ liệu chuyển động thực tế để huấn luyện hệ thống, đồng thời thử nghiệm robot tại các dây chuyền sản xuất.

Những ứng dụng này cho thấy robot hình người đang chuyển dần từ trình diễn sang các nhiệm vụ thực tế. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với môi trường không kiểm soát, độ chính xác, an toàn và hiệu quả kinh tế vẫn là những thách thức lớn đối với công nghệ này.

Lê Hà.