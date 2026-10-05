Mỹ chuẩn bị điều thêm quân, máy bay tới Israel giữa căng thẳng với Iran

Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm binh sĩ và máy bay tới Israel trong những tuần tới, trong bối cảnh Washington tăng cường lực lượng tại Trung Đông và căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

Được biết, hiện có khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Israel. Lực lượng này đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó có vận hành các hệ thống phòng không, hỗ trợ hoạt động của phi công và phi hành đoàn, hậu cần và làm nhiệm vụ tại các sở chỉ huy quân sự.

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành những đợt luân chuyển lực lượng định kỳ trong những tuần gần đây. Dự kiến thêm binh sĩ và máy bay sẽ được triển khai tới Israel trong những tuần tới nhằm chuẩn bị cho khả năng tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, các nguồn tin này không cho biết cụ thể quy mô cũng như thời điểm triển khai.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự trên phạm vi rộng hơn tại Trung Đông. Theo các nguồn tin, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tàu đổ bộ USS Makin Island đang được điều tới khu vực, trong khi Washington được cho là đang chuẩn bị bổ sung hàng nghìn quân và khí tài quân sự.

Israel và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tiếp tục phối hợp về các phương án ứng phó với những kịch bản có thể xảy ra, trong đó có nguy cơ Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa. Quân đội Israel cũng được cho là đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc đối đầu mới với Iran hoặc tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng.

Căng thẳng Mỹ-Iran cũng đang tác động tới tình hình an ninh tại khu vực Vịnh và Biển Đỏ. Các quan chức Israel cho rằng diễn biến tại Yemen, đặc biệt là cuộc đối đầu với lực lượng Houthi, có thể ảnh hưởng tới các liên minh và thỏa thuận khu vực rộng hơn, trong đó có quan hệ giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như tình hình Lebanon.

Được biết, việc Mỹ tiếp tục bổ sung lực lượng trong khu vực, cùng với hoạt động phối hợp quân sự Mỹ-Israel, diễn ra trong lúc Washington và Tehran chưa đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết những bất đồng hiện nay.

Thu Uyên