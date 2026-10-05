Israel hạn chế nhân viên tổ bay mang quốc tịch 27 nước thực hiện chuyến bay đến Israel

Israel đã yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài không bố trí nhân viên tổ bay mang quốc tịch đơn nhất hoặc song tịch của 27 quốc gia thực hiện hoặc đi trên các chuyến bay đến và đi từ Israel, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh sau vụ cơ phó một máy bay của hãng flydubai bị cáo buộc tấn công cơ trưởng.

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Theo truyền thông Israel ngày 4/10, Bộ Giao thông nước này đã gửi thông báo tới các hãng hàng không nước ngoài, yêu cầu nghiêm cấm nhân viên tổ bay mang quốc tịch đơn nhất hoặc song tịch của 27 quốc gia, trong đó có Iran, Iraq, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar và Saudi Arabia, thực hiện hoặc đi trên các chuyến bay đến và đi từ Israel.

Tờ The Times of Israel dẫn nguồn Kênh 12 truyền hình Israel cho biết, mặc dù các quy định hiện hành yêu cầu cơ quan chức năng phải nhận trước danh sách hành khách và nhân viên tổ bay từ quốc gia nơi chuyến bay khởi hành để tiến hành kiểm tra an ninh, nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp danh sách chỉ được chuyển đến sau khi máy bay đã cất cánh. Các quy định này được cho là đã không được thực thi hiệu quả trong nhiều năm.

Cũng trong ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Cùng ngày, phe đối lập Israel gia tăng sức ép đối với Bộ trưởng Giao thông Miri Regev, yêu cầu bà từ chức hoặc bị cách chức.

Động thái trên được đưa ra sau vụ việc chuyến bay FZ1073 ngày 30/9 của hãng flydubai trên hành trình từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel) xảy ra sự cố an ninh. Theo truyền thông UAE, cơ phó quốc tịch Oman bị cáo buộc đã dùng dao tấn công cơ trưởng trong buồng lái, khiến máy bay đột ngột hạ độ cao. Sau khi các thành viên tổ bay khác và hành khách khống chế đối tượng, máy bay được kiểm soát trở lại. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm Hammam al-Hammami, 29 tuổi này bị tư tưởng cực đoan hóa và hành động một mình theo phương thức “sói đơn độc”.

Thanh Vân