21 quốc gia thông qua Tuyên bố Antalya về sử dụng không gian vì mục đích hòa bình

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Fatih Kacir ngày 5/10 cho biết 32 đại biểu đến từ 21 quốc gia đã thông qua và tán thành Tuyên bố Antalya, văn kiện thúc đẩy sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, bền vững và có trách nhiệm.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng và Thành viên Nghị viện (MMoP) thuộc Đại hội Du hành vũ trụ quốc tế (IAC) lần thứ 75 ở thành phố Antalya, ông Kacir cho biết tuyên bố Antalya tái khẳng định vai trò của Liên đoàn Du hành vũ trụ quốc tế (IAF) trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế chưa tham gia thông qua và ký kết văn kiện này.

Hội nghị quy tụ đại diện của 38 quốc gia, tập trung thảo luận các vấn đề như thăm dò và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình, luật không gian, tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển vào hệ sinh thái không gian toàn cầu và phát triển nền kinh tế không gian bền vững. Ông Kacir cho biết Tuyên bố Antalya về Không gian vì Hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà IAC 2026, khởi xướng nhằm xây dựng một khuôn khổ quốc tế chung cho cách tiếp cận hòa bình, bền vững và có trách nhiệm đối với không gian.

Bộ trưởng Kacir nhấn mạnh sự phát triển của lĩnh vực không gian ngày càng có vai trò đối với đời sống hằng ngày, hoạt động kinh tế và công tác quản lý thiên tai. Theo ông, tiến bộ trong lĩnh vực này chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những lợi ích thiết thực cho con người trên Trái Đất, góp phần nâng cao an ninh, khả năng chống chịu và thịnh vượng của xã hội.

Về kinh tế không gian, ông Kacir cho biết lĩnh vực này không còn chỉ phụ thuộc vào nguồn tài chính công khi các doanh nghiệp tư nhân và startup ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Nền kinh tế không gian toàn cầu đạt 686 tỷ USD năm 2025, trong đó khoảng 80% giá trị đến từ các hoạt động thương mại. Theo ông, chi phí phóng giảm, vệ tinh có kích thước nhỏ hơn và đầu tư tư nhân gia tăng đã tạo điều kiện để nhiều chủ thể mới tham gia lĩnh vực trước đây chủ yếu do một số ít bên chi phối. Tuy nhiên, ông cho rằng đổi mới sáng tạo cần một hệ sinh thái được hỗ trợ bởi các cơ quan công, nguồn tài chính dài hạn và hệ thống quy định ổn định, có tính dự báo.

Thanh Vân