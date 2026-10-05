Nhật Bản gây sức ép với Mỹ sau vụ Okinawa

Nhật Bản đang gia tăng sức ép yêu cầu Mỹ siết kỷ luật đối với quân nhân đồn trú tại nước này sau khi một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt với cáo buộc liên quan vụ cướp và sát hại dã man một phụ nữ ở Okinawa. Thống đốc Okinawa Genta Koja cho biết ông muốn tới Tokyo để gặp Thủ tướng Sanae Takaichi và yêu cầu Chính phủ Nhật Bản có biện pháp xử lý.

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Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo sáng nay (5/10), Chánh Văn phòng Nội Các Nhật Bản Minoru Kihara tuyên bố chính phủ nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ để siết chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Theo thông tin từ Cảnh sát tỉnh Okinawa, nghi phạm được xác định là Devin Ballard (20 tuổi), lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú tại Căn cứ Không quân Futenma. Ballard bị nghi ngờ đã siết cổ và sát hại cô Anna Yagi (39 tuổi) tại một phòng khách sạn ở thành phố Naha vào rạng sáng 3/10, sau đó lấy đi ví tiền và ba lô của nạn nhân. Trích xuất camera an ninh cho thấy nghi phạm cùng nạn nhân đi vào khách sạn nhưng sau đó hắn rời đi một mình. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Ballard khi hắn đang đi dạo tại khu giải trí thuộc thành phố Okinawa.

Tại cơ quan điều tra, Ballard hiện phủ nhận các cáo buộc.

Sự việc lập tức kích hoạt làn sóng phẫn nộ sâu sắc tại Okinawa, nơi đồn trú của hơn một nửa trong tổng số 50.000 binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản. Tân Thống đốc tỉnh Okinawa, ông Genta Koja, người vừa được bầu hôm 30/9 tuyên bố: "Vụ án gây sốc nặng và gieo rắc sợ hãi cho người dân Okinawa. Điều này là hoàn toàn không thể tha thứ. Rõ ràng công tác quản lý kỷ luật và giáo dục binh sĩ Mỹ đang hoàn toàn thất bại." Ông Koja dự kiến sẽ tới Tokyo trong tuần này để thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Sanae Takaichi.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ sự “cực kỳ đáng tiếc” trước vụ án nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu Mỹ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra Nhật Bản.

Trước đó, trong ngày 4/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã triệu tập Đại sứ Mỹ George Glass để trao công hàm phản đối gay gắt. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng gặp Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Stephen Jost, đề nghị phía Mỹ kiểm soát nghiêm ngặt quân nhân.

Khoảng 100 người cũng đã tập trung gần trụ sở chính quyền tỉnh Okinawa để phản đối vụ việc và yêu cầu tăng cường an toàn cho người dân. Các vụ việc liên quan quân nhân Mỹ từ lâu là vấn đề nhạy cảm tại Okinawa, nơi tập trung phần lớn cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Về phía Mỹ, Đại sứ George Glass và Bộ Tư lệnh Lính thủy đánh bộ Mỹ đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết hợp tác toàn diện với chính quyền Nhật Bản để làm rõ vụ việc.

Nhật Lệ