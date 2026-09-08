Phần Lan hoàn thành hàng rào biên giới dài 200 km giáp Nga

Phần Lan vừa hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và nâng cao năng lực ứng phó trước những nguy cơ an ninh mà Helsinki cho là ngày càng gia tăng.

Phần Lan hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng Biên phòng Phần Lan ngày 7/9, tổ chức sự kiện đánh dấu hoàn thành dự án tại cửa khẩu Nuijamaa, ở Đông Nam nước này. Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen nhấn mạnh, bảo đảm an ninh cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước, đồng thời cho rằng hàng rào biên giới phía Đông là một phần cần thiết trong hệ thống giám sát biên giới.

Phần Lan có chung đường biên giới dài khoảng 1.340 km với Nga, dài nhất trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Tuy nhiên, hàng rào mới chỉ được xây dựng tại những khu vực được đánh giá là dễ bị tổn thương, gồm hàng chục đoạn riêng biệt.

Hệ thống có tổng chiều dài 200 km, gồm hàng rào cao 4,5 m, các thiết bị giám sát kỹ thuật, đường tuần tra và dải đất trống rộng khoảng 25 m dọc biên giới. Tổng chi phí dự án khoảng 356 triệu euro.

Theo Bộ trưởng Rantanen, Phần Lan có thể tiếp tục mở rộng hàng rào trong tương lai, đồng thời kêu gọi EU tăng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia thành viên ở sườn phía Đông nhằm củng cố an ninh biên giới.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, dài nhất trong số các nước thành viên EU hoặc NATO. Ảnh: Getty Images.

Việc tăng cường kiểm soát biên giới diễn ra trong bối cảnh Phần Lan có sự thay đổi lớn về chính sách an ninh. Tháng 4/2023, nước này gia nhập NATO, chấm dứt nhiều thập kỷ duy trì chính sách không liên kết quân sự. Cuối năm 2023, Helsinki cũng cáo buộc Nga tạo điều kiện để người di cư từ các nước thứ ba tiến về biên giới Phần Lan, coi đây là một hình thức gây sức ép “lai”. Nga bác bỏ cáo buộc này.

Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới trên bộ với Nga từ tháng 12/2023 và đến nay vẫn chưa mở lại. Bộ trưởng Rantanen cho biết, tình hình an ninh liên quan xung đột tại Ukraine và những lo ngại về các hoạt động phối hợp giữa quân sự và phi quân sự của Nga chưa thay đổi, do đó các cửa khẩu sẽ tiếp tục đóng cửa.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World

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