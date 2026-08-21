Phần Lan điều tra máy bay xâm nhập không phận trên biển Baltic

Phần Lan ngày 20/8 cho biết nước này nghi một máy bay Nga đã vi phạm không phận, trong bối cảnh các nước NATO tại châu Âu tăng cường cảnh giác trước hoạt động của máy bay và máy bay không người lái (UAV) gần sườn phía Đông của liên minh.

Phần Lan nghi ngờ một máy bay Nga đã vi phạm không phận của nước này. Ảnh: Euronews.

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, vụ vi phạm bị nghi ngờ xảy ra ngoài khơi Porvoo ở phía đông Vịnh Phần Lan. Chiếc máy bay được cho là đã xâm phạm không phận chủ quyền của Phần Lan trong vài phút và di chuyển vài km bên trong lãnh thổ Phần Lan trước khi quay trở lại không phận quốc tế. Giới chức Phần Lan đã phản ứng bằng cách kích hoạt các cơ chế giám sát và phòng không của quốc gia để xác định và theo dõi chiếc máy bay. Các quan chức hiện đang xem xét dữ liệu radar và các dữ liệu khác có sẵn để xác định chính xác đường bay và hoàn cảnh của vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen khẳng định mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm không phận đều được xem xét nghiêm túc và cuộc điều tra đã được tiến hành.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt sự cố liên quan đến không phận Phần Lan. Trước đó, Helsinki từng nghi hai máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận nước này vào tháng 5 và tháng 6, đồng thời triệu Đại biện lâm thời Nga để yêu cầu giải thích.

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Phần Lan cảnh báo nguy cơ UAV tầm xa trôi dạt vào không phận hoặc lãnh thổ nước này đang gia tăng do các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người đứng đầu cơ quan này, Thiếu tướng Pekka Turunen, cho rằng nguy cơ sẽ tăng khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tại khu vực gần Vịnh Phần Lan.

Máy bay F-16 của Romania phá hủy máy bay không người lái trên biển gần giàn khoan khí Neptun Deep ở Biển Đen. Ảnh: Romania-insider.

Cũng trong ngày 20/8, một máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã phá hủy một UAV trên biển mang thuốc nổ gần dự án khí đốt ngoài khơi Neptun Deep, sau khi một UAV khác xâm nhập không phận Romania và rơi gần biên giới Ukraine. Một số quan chức châu Âu cho rằng các vụ việc có thể là hoạt động nhằm thăm dò khả năng phản ứng của NATO.

Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga đứng sau một số vụ UAV không xác định xuất hiện tại châu Âu, gọi những cáo buộc này là “vô căn cứ”.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews, Firstpost.