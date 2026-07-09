Phần Lan bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về Greenland

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Ngoại trưởng Elina Valtonen đã đồng loạt bác bỏ tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Greenland nên thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, khẳng định mọi vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này phải do Đan Mạch và Greenland quyết định.

Phần Lan bác bỏ tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc Greenland nên thuộc quyền kiểm soát của Mỹ. Ảnh: Xinhua.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Phần Lan Yle ngày 8/7, Tổng thống Alexander Stubb nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến Greenland “chỉ nằm trong thẩm quyền của Đan Mạch”. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, lập trường của Helsinki là nhất quán trong việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Trong khi đó, một cuộc phỏng vấn riêng với Yle, Ngoại trưởng Elina Valtonen cũng bác bỏ quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời tái khẳng định Phần Lan ủng hộ vô điều kiện toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Theo bà Valtonen, các vấn đề liên quan đến Greenland cần được giải quyết thông qua các cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh hiện có, thay vì những yêu sách về chủ quyền.

Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh Bắc Cực là một khu vực rộng lớn, không chỉ giới hạn ở Greenland, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đáp ứng các yêu cầu về an ninh của khu vực.

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định quan điểm về hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực. Ảnh: AFP.

Trước đó, phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Greenland “nên do Mỹ kiểm soát, chứ không phải Đan Mạch”. Đây là lần mới nhất nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định quan điểm về hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.

Những phát biểu nhiều lần của Tổng thống Trump về việc Mỹ nên kiểm soát hòn đảo này đã làm dấy lên quan ngại trong các đồng minh châu Âu, đồng thời khơi lại các cuộc tranh luận về chủ quyền, an ninh Bắc Cực và sự đoàn kết trong NATO.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.