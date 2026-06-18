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Chính thức công bố giá cơ sở đối với xăng E10

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Chiều 18/6, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Đây là kỳ điều hành đầu tiên thực hiện công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10.

Chính thức công bố giá cơ sở đối với xăng E10

Chiều 18/6, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Đây là kỳ điều hành đầu tiên thực hiện công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10.

Chính thức công bố giá cơ sở đối với xăng E10

Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít

Cụ thể, liên Bộ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON95-III theo Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP.

Đồng thời, quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10 RON95-III 627 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Theo VGP

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#Công bố #Quỹ bình ổn giá xăng dầu #cơ sở #Nghị quyết #Bộ công thương #giá bán #Chính sách #Ngân sách nhà nước #Chính phủ #Tài chính

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