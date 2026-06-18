Tập trung cao độ giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ để tháo gỡ “điểm nghẽn”, hoàn thành mục tiêu xử lý cơ bản các dự án tồn đọng kéo dài trước ngày 31/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh được xác định là 301 dự án, phân thành 3 nhóm.

Nhóm 1 gồm 117 dự án đã hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nhóm 2 gồm 77 dự án tồn đọng kéo dài, có phương án khả thi để tháo gỡ theo quy định của pháp luật.

Nhóm 3 gồm 107 dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, tài chính.

Hiện đã giải quyết được 122 dự án, số dự án còn lại cần giải quyết là 179 dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là vai trò của 4 tổ công tác của Ban Chỉ đạo do các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng trong việc rà soát, phân loại và tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ cho việc tháo gỡ các “điểm nghẽn”, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, hướng tới hoàn thành mục tiêu xử lý cơ bản các dự án tồn đọng kéo dài trước ngày 31/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện phần mềm theo dõi, quản lý dự án trong diện Ban Chỉ đạo 751 theo dõi, xử lý.

Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm việc điều hành, giám sát được thực hiện trên phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý công việc.

Đối với các tổ công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xây dựng chi tiết các bước, phần việc cần thực hiện, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nội dung.

Đồng chí lưu ý toàn bộ thông tin phải được cập nhật đầy đủ trên phần mềm để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai.

Các tổ công tác cũng khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục dự án thuộc diện xử lý theo cơ chế Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 của Chính phủ, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với những dự án vượt thẩm quyền của tỉnh hoặc có tính chất đặc biệt phức tạp, nhạy cảm, các tổ tổng hợp, báo cáo kịp thời để Ban Chỉ đạo xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

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