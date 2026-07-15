Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 5-10% cán bộ cấp xã có trình độ đại học về khoa học và công nghệ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025-2030.

Ảnh minh họa: TTXVN

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 61-KH/TU đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thực chất trong công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2025-2030.

UBND tỉnh yêu cầu việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh, yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh.

Tại những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư. 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị. 100% cán bộ lãnh đạo cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ và chuyển đổi số.

Từng bước nâng tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 5 - 10% tổng số cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học về khoa học và công nghệ.

Xem kế hoạch tại đây.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)