Phản biện dự thảo nghị quyết về phát triển logistics

Chiều 7/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học phản biện dự thảo Nghị quyết về tập trung phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là dự thảo nghị quyết).

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã trình bày báo cáo nghiên cứu đề dẫn tổng hợp từ dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan do Sở Công thương gửi đến, cùng với ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng phản biện và chuyên gia.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đánh giá việc xây dựng và ban hành nghị quyết là cần thiết, phù hợp yêu cầu phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Trong đó, lợi thế về vị trí địa lý, các tuyến cao tốc, đường Hồ Chí Minh, Cảng biển Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân và các hành lang kinh tế đang tạo điều kiện để tỉnh hình thành mạng lưới logistics có tính kết nối vùng và liên vùng.

Để nghị quyết thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành logistics phát triển, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ một số nội dung. Trọng tâm là xác định rõ phạm vi, mục tiêu phát triển dịch vụ logistics; phân biệt giữa phát triển dịch vụ logistics với đầu tư, phát triển hạ tầng logistics; bổ sung các chỉ tiêu cụ thể, có tính khả thi cho từng giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đề nghị chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống trung tâm logistics, kho bãi, cảng cạn, kho hàng, dịch vụ vận tải đa phương thức; tăng cường kết nối giữa Cảng Nghi Sơn với các khu, cụm công nghiệp và thị trường trong nước, quốc tế.

Đồng thời, cần có giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng các hệ thống quản trị hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics. Tiếp tục tham khảo kinh nghiệm phát triển logistics của một số địa phương, quốc gia, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thanh Hóa.

Dự thảo cũng cần nghiên cứu các chính sách đủ mạnh để huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và dịch vụ logistics; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để hình thành các doanh nghiệp logistics có quy mô, năng lực cạnh tranh.

Các ý kiến phản biện tại hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Lê Hợi