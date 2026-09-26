Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp không ít khó khăn, ngành thuế Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, đồng thời bám sát địa bàn, từng nguồn thu để nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách. Những thay đổi trong cách kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đang từng bước giúp người nộp thuế thuận tiện hơn. Đồng thời, tạo thêm cơ sở để cơ quan thuế quản lý nguồn thu sát thực tế.

Cán bộ Thuế cơ sở 12 hướng dẫn người dân kê khai thuế điện tử.

Tại Cửa hàng mẹ và bé Chung Phúc An (phường Tĩnh Gia), việc kê khai, nộp thuế đang dần trở thành một phần quen thuộc trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Thay vì chờ đến kỳ hoặc phải mất nhiều thời gian tìm hiểu thủ tục, chủ cửa hàng chủ động tổng hợp doanh thu, theo dõi hóa đơn và thực hiện kê khai theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Chị Vũ Thị Chung cho biết: “Với sự hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế, hộ kinh doanh đã chủ động thực hiện các quy định mới. Hằng tháng, cửa hàng tổng hợp doanh thu thực tế, căn cứ doanh thu phát sinh để thực hiện kê khai thuế theo quy định. Các hóa đơn bán hàng cũng được lập, quản lý đầy đủ, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu rõ ràng hơn và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác”.

Được biết, tại Thuế cơ sở 12, việc quản lý nguồn thu được triển khai gắn với từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực và địa bàn. Cán bộ thuế thường xuyên rà soát các nguồn thu, theo dõi những khoản phát sinh để kịp thời đôn đốc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Ông Trần Văn Tiến, Phó trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết: “Đơn vị chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách; thường xuyên theo dõi, phân loại nợ, đôn đốc các khoản phát sinh và thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình không thực hiện nghĩa vụ”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được ngành thuế Thanh Hóa thực hiện hiệu quả trong tất cả các nhiệm vụ chuyên môn. Dữ liệu từ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến hóa đơn điện tử được kết nối, khai thác, giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở nhận diện rủi ro, rà soát những trường hợp có dấu hiệu bất thường và quản lý sát hơn các nguồn thu. Cùng với đó, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” cũng được triển khai nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. Đây là công việc ít được nhìn thấy từ phía người dân, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý thuế trong môi trường số, khi mỗi người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần được xác định, cập nhật thông tin đầy đủ trong hệ thống.

Ông Lê Hồng Phúc, Phó trưởng Thuế tỉnh cho biết: “Việc chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh đặt ra yêu cầu lớn về tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ. Thay đổi này không chỉ liên quan đến cách tính, kê khai thuế mà còn đòi hỏi hộ kinh doanh hình thành thói quen ghi nhận doanh thu, quản lý hóa đơn và sử dụng các công cụ điện tử. Bởi vậy, cùng với yêu cầu quản lý, ngành thuế tập trung hướng dẫn để người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng. Việc lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ được thể hiện qua việc duy trì đối thoại, giải đáp vướng mắc, hỗ trợ thủ tục. Đồng thời triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế theo quy định, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Tính đến đầu tháng 9/2026, toàn tỉnh có khoảng 121.000 hộ kinh doanh và hơn 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đến nay đã có 96% hộ kinh doanh đã đăng ký, sử dụng eTax Mobile; tỷ lệ hộ có tài khoản thuế điện tử đạt khoảng 97%; tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên số hộ đã đăng ký đạt trên 91,2%. Những con số này cho thấy công nghệ đang dần trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Với hộ kinh doanh, việc kê khai và nộp thuế điện tử giúp giảm thời gian đi lại, thuận tiện hơn trong tra cứu, đối soát. Với cơ quan thuế, dữ liệu điện tử tạo điều kiện để theo dõi sát hơn doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế của từng nhóm người nộp thuế.

8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 43.289,5 tỷ đồng. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.511 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm được giao là 18.500 tỷ đồng. Thu do cơ quan Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện đạt 25.697 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán giao. Năm 2026, Thanh Hóa được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 51.657 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 33.157 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.500 tỷ đồng. Riêng thu tiền sử dụng đất được giao 13.900 tỷ đồng. Để đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành thuế Thanh Hóa là tiếp tục rà soát các nguồn thu, kiểm soát nợ, chống thất thu, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng chính sách. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là giải pháp để giảm thủ tục hành chính, mà đang trở thành một phương thức quan trọng giúp cơ quan thuế quản lý nguồn thu sát hơn với thực tế.

Từ một chiếc điện thoại để kê khai, nộp thuế đến những dữ liệu được kết nối trong hệ thống quản lý, khoảng cách giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý đang từng bước được rút ngắn. Khi việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, mục tiêu tăng thu ngân sách cũng được đặt trên nền tảng của một môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh và ổn định hơn.

Bài và ảnh: Lương Khánh