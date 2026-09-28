Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CР ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID như:

VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ;

Giấy tờ tích hợp trên VNeID giá trị như giấy tờ trực tiếp;

Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNeID;

Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNeID;

Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID.

Vì vậy, người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, một số trường hợp liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cần được chủ động kiểm tra, cập nhật kịp thời.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhung-thay-doi-lien-quan-den-vneid-tu-ngay-2892026-post1138661.vnp